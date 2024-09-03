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宥勝懶理酸民再發文「推廣台東米」！　消失4個月近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

藝人宥勝日前遭指控於2016年時對女性友人伸狼爪，遭依強制猥褻罪起訴，今年5月被判有期徒刑8個月。本月1日他久違更新社群近況，秀出一系列近照推廣花蓮有機文旦，不過貼文曝光後卻出現不少謾罵留言，今（3）日他再度發文，推廣台東池上米，內容曝光後不久，再度掀起網友討論。

▲▼宥勝。（圖／翻攝自Faceboo宥勝之旅）

▲宥勝發文推廣台東池上米。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

宥勝分享他在台東池上與設計師農友們的交流，他透露這些曾在台北當設計師，如今返鄉務農的「臥龍伏虎」，正在為台灣農業注入新活力。宥勝在文中特別提到一位名叫張東生的農友，對方向他表示，從事友善農作雖然有壓力，但為了土地和家人，他堅持不懈，「自產自銷當然有壓力，但別說為了土地，就是為了我媽我都得繼續。」張東生向宥勝透露，當他母親吃過自己種的米後，便要求別再帶使用農藥的米回家，這讓他更加堅定友善耕作的決心。

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宥勝還提到了張東生一家回到池上後的生活改變，從台北月花費20萬的高消費，到如今每月不到2萬的節儉生活。張東生感慨說道：「我獲得的一切都是天地給的，所以滿足之後，當然會把心力獻給天地。」他認為，資本主義的遊戲他已玩了20年，為了孩子的未來，他選擇不再回頭。宥勝進一步探討現代人對物質與精神的追求，提出「20萬的人生，真的會比2萬過得幸福嗎？」的反思，向大家呼籲重新審視生活本質的重要。

▲▼宥勝。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

▲宥勝發文透露近況。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

最後，宥勝在文末呼籲大家支持友善耕作，並感謝台東民宿「莊稼熟了民宿」的推薦。他強調，購買友善米不只有益於身心健康，更能減緩地球暖化，「多買一包友善米，多出一塊友善地」，他希望透過這樣的行動，讓更多人關注環境保護與農業友善耕作，共同為健康和地球努力。貼文曝光後，湧入正反兩派留言，其中一派網友寫下加油及鼓勵的留言，表示相當想念他，另一派網友則感到傻眼，同時也留言吐槽他，利用孩子及農家，紛紛要他低調一點。

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