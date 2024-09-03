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告五人北京開唱「場地也升級」　工作滿到2026年超猛！

記者蔡琛儀／台北報導

告五人日前在北京舉行全新升級版「宇宙超有趣」大型戶外巡演，吸引共23000名歌迷到場，這也是告五人繼去年在北京室內體育館開唱後，再次突破自我，將演唱會場地升級至戶外體育場，並成為北京工人體育場重新整修後，首個在此舉辦專場演唱會的樂團。

▲▼告五人「宇宙的有趣」北京演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲告五人日前在北京開唱。（圖／相信音樂提供）

此次北京場的硬體規格全新升級，特別打造了「全息幻影屏」將視訊效果提升到極致，完美融入舞台。觀眾彷彿身臨虛實交錯的奇幻世界中，當演唱到〈夜裡無星〉時，台下2.3萬名歌迷高舉手機燈光，點亮夜空，形成一片浪漫而溫馨的星海。

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告五人坦言，這次演唱會心情依然非常緊張，尤其是在戶外舉行演唱會時，對於未知的天氣狀況感到忐忑不安，然而當天的天氣出乎意料地好，演唱會全程都在晴朗的天空下順利進行。最後一首歌〈披星戴月的想你〉演唱完畢後，才開始下起大雨，讓雲安直呼：「運氣來得太剛好了！」

▲▼告五人「宇宙的有趣」北京演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼告五人工作行程幾乎達到「炸裂」程度。（圖／相信音樂提供）

▲▼告五人「宇宙的有趣」北京演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼告五人「宇宙的有趣」北京演唱會。（圖／相信音樂提供）

近期除了世界巡演之外，告五人也忙於代言廣告與商演活動，工作行程幾乎達到「炸裂」程度，甚至已有工作計畫安排到2026年，就連海外演唱會主辦商都積極前來洽談告五人的北美巡演場次，但告五人仍持續創作與製作歌曲，而他們也將於9月7日在上海虹口足球場開唱，接下來也將在倫敦、巴塞隆納、巴黎、香港等城市演出。

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