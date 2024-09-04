不是看貓、吃泡麵！「打羽毛球」竟是約砲暗號　楊雅喆曝第一真愛

記者蕭采薇／台北報導

《破浪男女》將於9月26日在香港正式上映，片中以約砲文化為背景，香港演員柯煒林幽默分享「打羽球」作為約砲暗號的故事，《破浪男女》的話題性十足。楊雅喆導演在映後更大讚柯煒林的性感演出，笑說他就是「第一真愛」。

▲《破浪男女》劉祖平、吳慷仁的約砲關係也深受香港觀眾關注。（圖／双喜提供）



在9月1日的映後對談中，楊雅喆導演直言：「這個故事源自於一個男孩對另一個男孩說，如果你是女生，我一定會愛上你。十年後，這個男孩真的變成了女生，而這正是我們電影的開端。」楊雅喆強調，這部電影以大尺度的方式探討了純愛的極致，並通過小綠的經歷來揭示性別認同與愛情之間的複雜關係。

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▲《破浪男女》柯煒林的演出性感又慵懶。（圖／双喜提供）

在談到台港兩地的約砲文化時，楊雅喆導演表示：「在台灣，約砲已經不再是什麼獵奇的話題，而是一種被廣泛討論的現象。」他進一步分享，台灣社群媒體上對於BDSM和其他性取向的討論已經相當公開，這在香港觀眾看來可能會有些驚訝。

▲《破浪男女》柯煒林選角是導演楊雅喆的第一真愛。（圖／双喜提供）

而香港的主持人柯煒林則以幽默的方式描述了香港約砲文化中的「打羽球」代號，讓全場觀眾大笑不止。楊導也打趣回應：「現在羽球球技有沒有進步？」柯煒林笑著自嘲：「沒有進步，因為我的右手非常發達！」