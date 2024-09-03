曾國城出道以來最大尺度！「全裸露臀」登大銀幕　自豪：看了會上癮

記者蕭采薇／台北報導

夏于喬、曾國城曾一起主持《型男大主廚》多年，兩人在電影《小雁與吳愛麗》再度合作，曾國城顛覆親和形象，不僅飾演反派，還有背部全裸露臀、遭玻璃爆菊等畫面，遭虧是「臀部擔當」。夏宇喬笑說在現場完全不敢看他裸體，曾國城開玩笑說：「這個不能輕易看到，會上癮的！」

▲《小雁與吳愛麗》曾國城在電影中全裸露臀。（圖／牽猴子提供）

《小雁與吳愛麗》3日舉行媒體試片，導演林書宇率領主要演員一同出席，太太夏于喬不僅是主演也擔任製片。在找演員時，林書宇想起曾和她合作《型男大主廚》多年的曾國城，不過夏于喬坦言一開始沒想到對方真的會接下，「畢竟要裸露、角色也負面，城城哥一直以來形象是正能量、開心的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾國城在電影中裸臀大放送，他笑說：「有多喝幾杯（才拍）。」第一次在大銀幕看到自己的裸臀也覺得相當震撼，但接演時沒有想到尺度或角色壞不壞，是邊演邊找壞到甚麼程度，「沒有想到是不是負面，重點是要忠實傳達。」

▲《小雁與吳愛麗》曾國城（左）在片中有破格演出，與楊貴媚飾演情人。（圖／牽猴子提供）

夏宇喬說一直到要拍攝裸臀戲都還在問曾國城「真的可以嗎？」而且對戲時自己在現場沒有看到任何畫面，「我真的是快速轉過去，但旁邊的人都稱讚很光滑！」提到被插屁股，曾國城說：「就插在菊花旁邊，他們有準備軟墊」，被問到揣摩痛感則笑答：「大概曾經有受傷過的經驗吧！」

▲《小雁與吳愛麗》（左起）曾國城、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇。（圖／牽猴子提供）

該片描述夏宇喬年輕時為了保護母親而過失弒父，8年後假釋出獄與母親楊貴媚的相處，探討不少母女關係的和解與面對自我。導演林書宇說想和太太夏于喬合作已經想很久了，「母女關係一直是喬很在意的議題，她也創作這個題材的短片。」

▲夏于喬、曾國城曾合作《型男大主廚》多年。（圖／牽猴子提供）

林書宇透露夫妻在籌備過程也會有衝突，「身為老公，我自尊心擺比較低，但如是導演，還是會有自尊心，有時就會默默受傷。」不過這次拍了很多太太特寫，有沒有覺得太太很正？林書宇當場說「我不需要拍特寫才知道，她一直都很正！」被虧求生欲旺盛。

▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬有複雜母女關係。（圖／牽猴子提供）



此外，茄子蛋主唱黃奇斌（阿斌）暫停樂團活動後，休息一年多才加入該片演出。他坦言原本就有當演員的計畫，和唱歌不一樣，演戲要站在角色的視角思考如何揣摩情感。不過若得像曾國城一樣裸體演出，他笑說：「我要練個7、8年才有自信。」《小雁與吳愛麗》將於10月10日在台上映。