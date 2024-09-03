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林亭莉、鍾家駿「最年輕大使」力挺民族電影節　蒙藏貴族造型現身

記者蕭采薇／台北報導

「2024世界民族電影節」今年邀請金馬片《哈勇家》林亭莉，及曾以電影《只有大海知道》榮獲金馬獎最佳新演員的鍾家駿擔任宣傳大使，創下歷屆以來最年輕紀錄。原本就很著迷民族文化的鍾家駿，接獲電影節邀請立刻答應，表示「一次能看到很多民族電影真是太棒了。」

▲世界民族電影節宣傳大使林亭莉（左）、鍾家駿分別身穿藏、蒙服飾。（圖／海鵬提供）

▲世界民族電影節宣傳大使林亭莉（左）、鍾家駿（右）分別身穿藏、蒙服飾。（圖／海鵬提供）

林亭莉先前獲選台北電影節「非常新人」，近來拍了不少好作品。鍾家駿則為節目泰國、澳洲飛不停，但兩人都準備好，要將所有精采影片一網打盡。泰雅族的林亭莉、達悟族的鍾家駿，特別穿著蒙古及西藏服飾出席「2024世界民族電影節」，造型亮麗、帥氣吸引眾人目光。

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林亭莉表示，由於從小在都市長大，泰雅族語她聽得懂卻不會說，19歲演出電影《哈勇家》才意識到快忘了自己的文化！她很感謝導演陳潔瑤和原住民長輩們，讓她重新認識自己的根，也開始學習族語。

▲世界民族電影節宣傳大使林亭莉（左）、鍾家駿分別身穿藏、蒙服飾。（圖／海鵬提供）

▲林亭莉、鍾家駿擔任「2024世界民族電影節」宣傳大使。（圖／海鵬提供）

「電影能讓人看見世界民族的不同文化」，近來演出不少原住民題材作品的林亭莉，除希望更多人看到臺灣原住民文化，更希望透過擔任大使機會，認識更多不同文化題材的電影，也能跟厲害電影人學習與交流。

▲世界民族電影節宣傳大使林亭莉（左）、鍾家駿分別身穿藏、蒙服飾。（圖／海鵬提供）

▲世界民族電影節開幕。（圖／海鵬提供）

鍾家駿14歲就演出電影《只有大海知道》，在電影入選東京影展，他接連榮獲白俄羅斯明斯克國際影展、以及金馬獎最佳新演員獎後，從此打開世界視野。成長於蘭嶼的他，從小便跟阿嬤學母語。後來因為主持節目，對於延續傳統文化不遺餘力，更獲金鐘獎兒童少年節目主持人獎。對藏人文化深感興趣的他，除搶先鎖定《不丹沒有槍》及《偉大的十四世：達賴喇嘛》兩部片，他的代表作《只有大海知道》，這次也將在「2024世界民族電影節」放映。

 

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林亭莉, 鍾家駿, 2024世界民族電影節

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