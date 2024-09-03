解婕翎雙指交叉「實測停車位傳說」！　結局反轉她無奈：要確耶

記者王靖淳／綜合報導

女星解婕翎最近在社群上傳一段影片，分享一個關於「交叉手指可以找到停車位」的都市傳說，不過她在實測之後發現不太靈驗，同時也幽默表示：「都市傳說，真的要給我確耶！」

▲解婕翎實測都市傳說。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）



影片中，解婕翎與友人在前往苑裡鬼門關夜市的路上，試圖驗證這個傳說，結果卻讓她哭笑不得。她透露，當天和朋友提早抵達夜市，卻發現所有停車位早已滿位，於是決定試試這個「交叉手指找車位」的方法。然而，無論她怎麼做，都無法順利找到車位。她甚至開玩笑地表示，自己已累得想換手，朋友還建議她兩隻手一起交叉，甚至將手勢放在方向盤上來加強效果。

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▲解婕翎認為都市傳說是騙人的。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）

最後，解婕翎還是不得不將車停在一所學校的後門，而這個位置是否能夠停車也令他們感到疑惑。為此，她幽默得出結論，認為這個都市傳說根本就是「賽」。解婕翎在影片最後哭笑不得地說，後來她也忘了問路過的阿伯是否可以留下聯絡方式，以防他們的車子真的被拖吊。影片曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也有不少人認同這方法根本沒用，因此留言建議她慢慢找車位比較實際。