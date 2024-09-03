ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「武打俠女」夏光莉當老師！　松山社大任教太夯…學生爆炸超收了

記者黃庠棻／台北報導

資深女星夏光莉以《白娘子傳奇》中的「李碧蓮」一角走紅，後來在鄭少秋版本的《楚留香》中飾演「聖年公主」，成為當年極具代表性的武打女星之一。7日將在台北市松山社區大學開課執教，就連城市小姐選拔活動創辦人張如君也報名當學生，意外得知自己成為一代巨星鳳飛飛的小師妹，興奮得一陣驚呼。

▲▼夏光莉。（圖／和展影視提供）

▲夏光莉確定在松山社區大學任教。（圖／和展影視提供）

知名武打女星夏光莉將從這個星期六（7日）開始，在松山社大秋季班開設「夏光莉老師的練功教室」，希望藉由傳授傳統戲曲武功，帶著學員舒緩筋骨、提升體力，練習在優雅動作中達到促進健康的目的。

▲▼ 電影《腎上腺》開鏡見面會-夏光莉。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夏光莉開課人數超收。（圖／記者黃克翔攝）

松山社大校方表示，教學採小班制，原本預計招收12名學生，目前報名學生已經超收達15人，所有學生都是夏光莉的粉絲，全部衝著她的名氣前來報名。

▲夏光莉。（圖／夏光莉、松山社區大學提供）

▲夏光莉（右）的課程超夯。（圖／夏光莉、松山社區大學提供）

報名學生裏，赫見女星張如君也名列其中，她表示「我是夏老師的粉絲」，很高興能因為邀請夏光莉參加城市小姐選拔活動，同時結下師生情緣，更透露，經由松山社大的簡介，她才得知夏光莉年輕時還曾經擔任過一代巨星鳳飛飛的平劇老師，為自己能意外成為鳳飛飛的小師妹興奮不已。

▲夏光莉。（圖／夏光莉、松山社區大學提供）

▲張如君也報名參加課程。（圖／夏光莉、松山社區大學提供）

夏光莉此次因為執教，還揭開一段軼聞。她說，早年楊紫瓊在當紅時結婚，香港得寶電影公司曾經相中她擔任接班人選，她因為不想簽下8年長約受束縛，最後因此破局。否則，多年之後的今天，她是否會像楊紫瓊一樣拿下奧斯卡小金人獎也說不定。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」！　神隱4年…友揭復出可能性

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」！　神隱4年…友揭復出可能性

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女妻是「前體育主播」超低調

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女妻是「前體育主播」超低調

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉：身為家長會擔起教育責任

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉：身為家長會擔起教育責任

愷樂曬超音波照公開懷孕喜訊！閨蜜莎莎鬆口回應了　好友給祝福

愷樂曬超音波照公開懷孕喜訊！閨蜜莎莎鬆口回應了　好友給祝福

林依晨政大老師刪文！　氣零負評女神「教師節別傳簡訊」反挨批

林依晨政大老師刪文！　氣零負評女神「教師節別傳簡訊」反挨批

快訊／愷樂螢光幕前消失4年　IG突曬「寶寶超音波照」：你好

快訊／愷樂螢光幕前消失4年　IG突曬「寶寶超音波照」：你好

朱芯儀回診胸部被照出一片白　自費檢查「粗針管抽12塊肉」結果曝

朱芯儀回診胸部被照出一片白　自費檢查「粗針管抽12塊肉」結果曝

敖犬偷拍未婚妻睡覺「她患了種慢性病」　女網友超有共鳴：我也是

敖犬偷拍未婚妻睡覺「她患了種慢性病」　女網友超有共鳴：我也是

波特王刪除頻道485支影片！　「以後不能重播了」曝原因

波特王刪除頻道485支影片！　「以後不能重播了」曝原因

周揚青「與愷樂同日發文」！4年前點名她去檢查性病…PO照訴心情

周揚青「與愷樂同日發文」！4年前點名她去檢查性病…PO照訴心情

獨家／舒華重磅加盟首入台灣實境《艾嘉食堂》　柯佳嬿王大陸也入列

獨家／舒華重磅加盟首入台灣實境《艾嘉食堂》　柯佳嬿王大陸也入列

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」！　神隱4年…友揭復出可能性

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女妻是「前體育主播」超低調

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉：身為家長會擔起教育責任

愷樂曬超音波照公開懷孕喜訊！閨蜜莎莎鬆口回應了　好友給祝福

林依晨政大老師刪文！　氣零負評女神「教師節別傳簡訊」反挨批

快訊／愷樂螢光幕前消失4年　IG突曬「寶寶超音波照」：你好

朱芯儀回診胸部被照出一片白　自費檢查「粗針管抽12塊肉」結果曝

敖犬偷拍未婚妻睡覺「她患了種慢性病」　女網友超有共鳴：我也是

波特王刪除頻道485支影片！　「以後不能重播了」曝原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夏光莉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 朱芯儀5歲女兒哭喊：媽媽不要丟下我　「首次面對生死」激動噴淚
  2. Apple抓包男友「床底留開過的保險套包裝紙」！　見對方下跪痛哭心軟原諒
  3. Hani婚禮正式延後「未決定新日期」！　梁在雄曝兩人現況
  4. 快訊／劉亞仁遭當庭羈押！　涉吸毒4罪被判1年有期徒刑
  5. 「準媽媽」臧芮萱演偏鄉護理師！人生首次吊鋼絲認了：我都在發抖
  6. 獨家／愷樂震撼爆懷孕　小蜜桃姐姐遭指是紅娘...獻祝福證實喜訊！
  7. 「陸第一狗仔」爆章子怡離婚新內幕！　汪峰出軌被「他」抓包
  8. 顏正國早洩「為妻求助性治療師」　對戲楊謹華摸假GG認了：很害羞
  9. 邊佑錫保全爭議！韓機場確定「實施新規定」　已要求各經紀公司合作
  10. 才被拍到河邊痛哭！夏克立正式返回加拿大　親揭未來重大計劃

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366