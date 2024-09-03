「武打俠女」夏光莉當老師！　松山社大任教太夯…學生爆炸超收了

記者黃庠棻／台北報導

資深女星夏光莉以《白娘子傳奇》中的「李碧蓮」一角走紅，後來在鄭少秋版本的《楚留香》中飾演「聖年公主」，成為當年極具代表性的武打女星之一。7日將在台北市松山社區大學開課執教，就連城市小姐選拔活動創辦人張如君也報名當學生，意外得知自己成為一代巨星鳳飛飛的小師妹，興奮得一陣驚呼。

▲夏光莉確定在松山社區大學任教。（圖／和展影視提供）



知名武打女星夏光莉將從這個星期六（7日）開始，在松山社大秋季班開設「夏光莉老師的練功教室」，希望藉由傳授傳統戲曲武功，帶著學員舒緩筋骨、提升體力，練習在優雅動作中達到促進健康的目的。

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▲夏光莉開課人數超收。（圖／記者黃克翔攝）



松山社大校方表示，教學採小班制，原本預計招收12名學生，目前報名學生已經超收達15人，所有學生都是夏光莉的粉絲，全部衝著她的名氣前來報名。

▲夏光莉（右）的課程超夯。（圖／夏光莉、松山社區大學提供）



報名學生裏，赫見女星張如君也名列其中，她表示「我是夏老師的粉絲」，很高興能因為邀請夏光莉參加城市小姐選拔活動，同時結下師生情緣，更透露，經由松山社大的簡介，她才得知夏光莉年輕時還曾經擔任過一代巨星鳳飛飛的平劇老師，為自己能意外成為鳳飛飛的小師妹興奮不已。

▲張如君也報名參加課程。（圖／夏光莉、松山社區大學提供）



夏光莉此次因為執教，還揭開一段軼聞。她說，早年楊紫瓊在當紅時結婚，香港得寶電影公司曾經相中她擔任接班人選，她因為不想簽下8年長約受束縛，最後因此破局。否則，多年之後的今天，她是否會像楊紫瓊一樣拿下奧斯卡小金人獎也說不定。