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周揚青「與愷樂同日發文」！4年前點名她去檢查性病…PO照訴心情

記者陳芊秀／綜合報導

「蝴蝶姐姐」愷樂消失螢光幕4年，昨日（2）透過社群網站曬出超音波照，配文「Hello 9月」，疑似宣布懷孕。而她2020年捲入豬揚分手風波，被周揚青隔空點名，當時發文向對方誠心道歉，如今罕見公開分享喜訊，周揚青同日也發文。

▲▼周揚青發9月文。（圖／翻攝自微博、IG）

▲周揚青、愷樂在同一天發9月文。（圖／翻攝自IG）

周揚青昨日傍晚透過微博小號（私人帳號）更新動態，開頭寫到「早安！沒什麼工作的九月是生日月，但等有了公司，九月就變成最忙碌的品牌月」去年此時，她參與了化妝品品牌的官方活動，而今年，她希望能舉辦一個「好玩的派對」，同時附上了多張工作照，包括開會，屬於自己的工作證、自己拌的沙拉，還在30多度的高溫下在外面吃熱鍋，展現了繁忙而充實的生活狀態。而她9月12日將迎接36歲生日。

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▲▼周揚青發9月文。（圖／翻攝自微博、IG）

▲周揚青9月是生日月，同時迎接忙碌工作。（圖／翻攝自微博）

▲▼周揚青發9月文。（圖／翻攝自微博、IG）

▲▼周揚青發9月文。（圖／翻攝自微博、IG）

▲▼周揚青發9月文。（圖／翻攝自微博、IG）

▲▼周揚青發9月文。（圖／翻攝自微博、IG）

▲周揚青忙著會議，分享工作日常。（圖／翻攝自微博）

豬揚分手文4年前轟動台灣、大陸等地，周揚青當時直接在IG點名愷樂要去檢查身體，愷樂在風波中發文：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起。還有所有愛我的人說聲對不起～。」隨後便淡出螢光幕。而她從潮牌網紅轉戰娛樂圈，在多個陸綜登場，然而外界對她的綜藝表演褒貶不一，8月底被狗仔曝光新戀情，對象是高大帥哥，她被狗仔形容「戀愛腦小公主」，兩人與眾好友玩到凌晨，還被拍到攬肩、摟腰親密互動，陸網紛紛獻上祝福。

▲▼周揚青發9月文。（圖／翻攝自微博、IG）

▲周揚青4年前分手文轟動各界，上月被狗仔拍到新戀情。（圖／翻攝自微博）

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