愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」！　神隱4年…友揭復出可能性

▲愷樂公布懷孕喜訊，友人證實小孩生父身分。（圖／翻攝自愷樂IG）

圖文／CTWANT

女星愷樂（蝴蝶姐姐）過去因為捲入羅志祥和周揚青的感情，消失螢光幕4年，不料今（2日）突然在IG更新一張超音波照，疑似公布懷孕喜訊，而小孩的爸爸身分也隨之曝光。

愷樂2020年捲入羅志祥的桃色風波後，便淡出演藝圈，就連社群平台也不再使用，沒想到她今天無預警PO出一張寶寶的超音波照片，背景音樂選了〈知足〉，並寫下：「Hello 9月」。

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事實上，愷樂淡出這段期間，曾被爆料已經結婚，老公是醫生，牽線的神秘媒人是小蜜桃姐姐（朱安禹），但2023年又傳出2人已經悄悄離婚，並有意復出演藝圈，當時《娛樂百分百》收視表現呈疲態，電視台有意請愷樂回去救火，還找了她的老闆羅志祥牽線。

對此，友人今天接受《三立新聞網》訪問，透露愷樂小孩的爸爸正是2020年爆與她訂婚的上海醫生，2人婚後幸福甜蜜，也沒有婚變，如今更升格為新手爸媽。

友人進一步表示，愷樂和醫生老公感情一直很穩定，復出的可能性也不大，而私下持續和愷樂保持聯繫的小甜甜也勸她不要再回演藝圈，「甜甜自己當媽媽都知道帶小孩兼顧工作很辛苦，既然愷樂都已懷孕決定生小孩，那就更不可能再回來，她跟老公都很滿意現在的生活現況」。

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