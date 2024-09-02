獨家／愷樂消失4年「貼超音波照」爆懷孕！　羅志祥經紀人反應曝光

記者吳睿慈／台北報導

愷樂（蝴蝶姐姐）消失在螢光幕前已有四年，2日突然在IG貼出疑似懷孕消息，她公開一則一張超音波影片，並寫下「Hello 9月」，宣佈好消息。她息影前經紀約掛在羅志祥那，喜訊公開後，《ETtoday》記者詢問羅志祥經紀人，對方表示「我在開會，等下問他」，還沒收到喜訊。

▲愷樂消失4年報喜懷孕了，羅志祥經紀人表示「等下問他」。（圖／翻攝自羅志祥、愷樂IG）



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愷樂在2020年因捲入羅志祥的感情風波，直接從螢光幕前消失。她曾一度傳出嫁給上海醫生，2023年有傳婚變，只是消息一直未被證實，沒想到，她2日突然在IG曬出一張胎兒的超音波照，並表示「Hello 9月」，同步宣布喜訊，引來大票網友圍觀點讚。

▲愷樂消失4年貼超音波照傳出喜訊。（圖／翻攝自愷樂IG）



稍早，《ETtoday》記者致電詢問羅志祥經紀人，對方表示「我不知道欸，現在在開會，等下問他」，過去，羅志祥曾在受訪時被問到是否有跟愷樂聯絡？他大方承認還是朋友，有透過公司去關心，知道她最近很好，「每個人都往前看，不用去提，已經過這麼多年」，至於傳聞愷樂有意復出演藝圈，羅志祥不想代替她回答，僅表示：「要問她個人，個人意願比較重要」。