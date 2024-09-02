快訊／五月天11月高雄唱到花蓮「免費唱4場」　14組大咖Energy、告五人都有

記者吳睿慈／台北報導

五月天阿信日前在超犀利趴上親口宣布，將在11月唱進花蓮，消息藏了數週，相信音樂2日終於在臉書公布詳細資訊，他們從11月1、2、3日，一路從高雄流行音樂中心海風廣場，唱到花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場，花蓮市東大門廣場壓軸登場，演唱會將免費入場，邀請更多人加入一起點亮更多希望，讓愛與溫暖無限放大。

▲五月天11月高雄唱到花蓮，免費唱4場，一共14組大咖。（圖／相信音樂提供）



此次《2024 Just Love It！一路向東》從全台最美公路-南迴公路的起點高雄出發，11月1日BOOM！怪物星人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、麋先生、五月天於高雄流行音樂中心海風廣場開唱；11月2日黃霆睿、法蘭、家家、丁噹、五月天於花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場獻唱；在此同時花蓮市東大門廣場也緊接著展開，白安、丁噹、蘇慧倫、劉若英、Energy、BOOM！怪物星人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、宇宙人、告五人、五月天也將輪番11月2、3日演出，總共舉辦四場接力傳愛，演唱會一天一地，對工作團隊和藝人挑戰極大，全體總動員完成這項愛的任務。

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▲《2024 Just Love It！一路向東》一共有14組大咖。（圖／相信音樂提供）



因愛而生的《Just Love It！》演唱會從2012年起舉辦至今，號召樂迷共同關注在各地需要生活、教育、醫療等扶助的弱勢、災民及貧困族群，凝聚眾人愛心，用最實際的行動，給予默默長期耕耘的公益團體，最實質的鼓勵與幫助。因為有你，五月天得以在公益道路上不斷前行，將滿載的愛與希望，透過音樂的力量不斷傳遞。

《2024 Just Love It！一路向東》消息一出，無論是旅遊、民宿、交通的業者紛紛推出專屬旅遊方案，促進震後觀光，而演唱會採取免費入場，期盼所有前來共襄盛舉的觀眾，把原本購買演唱會門票的花費，用於當地的食衣住行等消費，以實際行動回饋當地。更多相關資訊，請關注相信音樂官方臉書、微博、微信。