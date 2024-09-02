蔡黃汝正能量談堅持！　黃鐙輝脫口「南港劉德華」一秒歪樓

記者黃庠棻／台北報導

2024年「台語律政劇」《無罪推定》，昨（1）日播出第5集收視再創佳績，該劇在35-54歲男性觀眾中表現尤為突出，平均收視率達0.7，最高收視率更飆至0.94，本劇展現出律政劇獨特的風格與深度，隨著劇情話題熱議，收視屢創佳績。

▲《無罪推定》收視率飆升。（圖／華視、公視台語台提供）



《無罪推定》中除了讓觀眾了解無罪推定的本質，還觸及了社會輿論可能對個體造成的霸凌效應，通過楊明德案件的發展，展示了眾多的人性矛盾，引起觀眾深思。雁青 （蔡黃汝飾） 自認正直無私，堅信無罪推定的她，因為對自己的自信，反倒把自己推到另一個極端。

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▲《無罪推定》收視率飆升。（圖／華視、公視台語台提供）

蔡黃汝表示，自己就像是變成平行宇宙的雁青，對於弱者遭遇會感到同情，加上從小深受正義卡通人物影響，所以嫉惡如仇。而飾演李正碩的莊凱勛坦言「很懷疑自己」，劇中他最信任的長輩被指控做出不可告人的惡行時，在當下是不可置信的在內心糾結掙扎；但在現實生活中，他會採取更中立和審慎的態度，而非像李正碩那樣絕對信任。

鍾承翰也回應「堅持自己的想法」，在面對意見嚴重分歧時，會以柔性和中性的方式表達立場，並告知對方，但如果對方依然強勢，他會選擇默默退讓，繼續做好該做的事。

▲《無罪推定》鍾承翰。（圖／華視、公視台語台提供）



在劇中，蔡黃汝飾演的雁青鼓勵楊弘志（洪毓璟飾）「只要不放棄，事在人為。」這一句話不僅是對劇中角色的勉勵，也道出了堅持不懈的重要性。談及對於「堅持」的想法，蔡黃汝分享「只要堅信且認真投入，結果往往不會太差。」

不僅如此，蔡黃汝強調，如果輕言放棄，不努力經營，那結果不好也只是剛好而已。鍾承翰附和「你做的事情要堅持，到最後才可以看到不一樣的風景。」他將自己騎車的經驗比喻為人生，只需要專注的呼吸，聽著心跳聲，然後告訴自己不要放棄，當到達山頂，所看到的美景即是堅持的果實。

▲《無罪推定》黃鐙輝。（圖／華視、公視台語台提供）

黃鐙輝笑稱「堅持到底，大家就會習慣了」當年自稱「南港劉德華」引來不少批評，但他始終堅持，如今這個綽號已被廣泛接受，甚至成為他的一個特色。