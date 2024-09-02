吳鳳被爆當導遊帶團澄清了！　「陪客人走行程」發聲吐無奈

記者王靖淳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳來台發展多年，平時除了會在社群記錄生活之外，也會分享個人對時事的看法，不過最近他卻被指出「親任導遊」帶團前往土耳其，消息曝光後，引發外界討論。為此，吳鳳今（2）日在臉書發文澄清，同時也表示，帶團工作是由專業的領隊與導遊負責，而他只是參加這次台灣觀光團在土耳其的一日行程，陪團員們一起走行程。

▲吳鳳最近遭傳當導遊帶團去土耳其。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

吳鳳進一步說明，他所合作的旅行社是合法經營的，並與持有執照的土耳其導遊合作，他強調，自己只是陪同團員遊覽家鄉，而非擔任導遊的角色，同時也坦言，對於錯誤消息的發布感到頭痛，「傳遞了錯誤的訊息，台灣觀光團到我家鄉的時候，我加入一起玩，完完全全是合法的。」

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▲吳鳳平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

最後，吳鳳表示，自去年開始與旅行社合作以來，行程進行得十分順利，並且未來還計劃推廣更多台土交流的行程，「我去年跟旅行社開始合作，目前第二年一切非常的順利。參加旅行團的人都很開心，而且將來我們還要規劃更多行程，我的角色是推廣更多的台土交流，我認真努力中。」