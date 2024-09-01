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台劇《孟婆客棧》搬上舞台劇！　「原班人馬回歸」方馨苦練歌仔戲

記者黃庠棻／台北報導

超人氣戲劇《孟婆客棧》不僅在電視上掀起熱潮，現在更要將精彩故事搬上舞台。民視娛樂節目《娛樂超skr》訪問舞台劇《孟婆客棧》製作人唐美雲及演員蔡振南、方馨、方宥心。製作人唐美雲透露，舞台版的《孟婆客棧》將升級為2.0版本，劇情更加豐富，從人間到冥界再到書中，展開一場充滿奇幻色彩的冒險。

▲《孟婆客棧》。（圖／民視提供）

▲《孟婆客棧》主演登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

為了讓觀眾看到最精采的演出，唐美雲特別邀請了原班人馬一同參與。方馨表示，為了舞台劇，她重新苦練歌仔戲身段，希望能夠完美呈現角色。而蔡振南則一如既往地展現他的喜劇才華，甚至還爆料自己在演出時會即興發揮，讓觀眾每次看都能有不同的驚喜。

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▲《孟婆客棧》。（圖／民視提供）

▲《孟婆客棧》原班人馬回歸演出舞台劇。（圖／民視提供）

演員們之間的深厚感情也讓這齣舞台劇更添溫馨。方宥心透露，每次排練大家都非常投入，甚至還互相開玩笑。蔡振南更笑稱，如果大家忘記台詞，就會把球丟給許富凱，因為他是能將紙跟筆帶上舞台的人，笑說大家能從他書中找到答案。

▲《孟婆客棧》。（圖／民視提供）

▲《孟婆客棧》原班人馬回歸演出舞台劇。（圖／民視提供）

唐美雲表示，她非常感謝所有演員的付出，讓《孟婆客棧》舞台劇得以順利進行。她希望透過這齣戲，不僅能讓觀眾感受到傳統文化的魅力，也能讓大家在歡樂中獲得感動。

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孟婆客棧, 唐美雲, 蔡振南, 方馨, 方宥心

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