趙小僑認典典寶寶進入叛逆NONO期　劉亮佐曝「女兒最後露臉時間」

記者黃庠棻／桃園報導

趙小僑與劉亮佐今（1）日帶著典典寶寶一起現身藝術品揭幕儀式，被問到典典寶寶上了幼兒園兩週，在生活中有沒有發現進步的地方，趙小僑夫妻異口同聲地說「有，很多！」並露出驕傲的表情，劉亮佐進一步說道「有預料到會進步，但沒想到會這麼多、這麼快」，最明顯的地方就是典典寶寶回到家會唱歌、跳舞，在英語的學習上也有明顯的進步。

▲趙小僑全家一起現身藝術品揭幕儀式。（圖／送子鳥生殖中心提供）

不僅如此，典典寶寶上了幼兒園之後，除了學習進步之外，在生活上也會有一些規律的紀律，例如已經會自己脫鞋子，脫完之後還會把鞋子擺好。趙小僑更笑說現在典典寶寶會叫自己「趙小僑媽媽」，因為上了幼兒園後遇到了其他同學的媽媽，所以看到自己媽媽的時候要「宣示主權」，喊她「趙小僑媽媽」。

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▲趙小僑、劉亮佐、典典寶寶。（圖／記者黃庠棻攝）

除此之外，典典寶寶今日在採訪時淡定面對鏡頭不吵不鬧，似乎遺傳了爸媽的明星氣息，只不過趙小僑坦言沒有想要讓女兒走上演藝圈，而劉亮佐則說道「可能小班的時候，就會減少讓典典寶寶公開露面」，直言擔心出現一些不必要的麻煩。

▲趙小僑、劉亮佐、典典寶寶。（圖／記者黃庠棻攝）

趙小僑夫妻透露，目前典典寶寶已經進入愛說不的叛逆期，常常將不要掛在嘴邊，上了幼兒園後更是換成英文版的「NO NO」，劉亮佐笑說女兒「相當有個性」，屬於很有主見的小孩，像是出去玩跟男生搶玩具也沒有在讓的，不會哭著找媽媽幫忙，反而會站在旁邊看對方在幹嘛。

▲趙小僑、劉亮佐、典典寶寶。（圖／記者黃庠棻攝）