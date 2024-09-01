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女導演拍真實經歷《薩滿男孩》　送17歲男威尼斯奪獎

記者許逸群／台北報導

描述少年成長的青春電影《薩滿男孩》是蒙古國女導演薩格瓦多蘭·普魯夫·奧其爾的第一部電影，透過一個少年薩滿的情竇初開、愛上質疑信仰的自由少女，讓現代與古代蒙古在震撼人心的青春劇中相遇。電影中揭露蒙古現今與傳統之間的緊張關係，不僅獲美媒盛讚，更將新人演員送上威尼斯影展！

▲電影《薩滿男孩》。（圖／海鵬影業提供）

▲電影《薩滿男孩》。（圖／海鵬影業提供）

在國際引起轟動的電影《薩滿男孩》，拍攝靈感源自導演的親身經歷。有次她陪母親去找薩滿解惑時，因為遲到、在外面等待母親時，一個看來很酷的年輕人坐到她旁邊。對方不僅雙臂爬滿刺青，還帶著耳環，更在一旁玩起了手遊。離開那裡後，母親告訴她，那位就是剛諮詢的薩滿，讓導演十分震撼。

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▲電影《薩滿男孩》。（圖／海鵬影業提供）

▲導演將親身經歷拍成電影《薩滿男孩》。（圖／海鵬影業提供）

導演開始思考，蒙古Z世代在過去的傳統主義和閃亮的現代城市中，所面臨的不確定的未來，希望電影能給予年輕人更大的勇氣與力量。《薩滿男孩》獲美國「爛番茄電影網」給予100%的滿分高評，更將初試啼聲的新人特勒格·包德·額爾登送上威尼斯影展地平線最佳男主角，並奪得亞洲電影獎最佳新演員。

▲電影《薩滿男孩》。（圖／海鵬影業提供）

▲17歲男孩包德‧額爾登在威尼斯奪獎。（圖／海鵬影業提供）

電影敘述17歲的阿哲（包德·額爾登 飾）是個平凡的高中生，卻也是個不平凡的薩滿。有天他在儀式上遇見患有心臟病女孩瑪拉拉（艾瑞恩邊巴 飾），從此愛苗一發不可收拾。全片在烏蘭巴托的遊牧區拍攝，那是蒙古年輕人所渴望的「蒙古夢」，城市卻是他們可以逃離現實的唯一地方。

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