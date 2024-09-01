電影《角頭》教壞小孩？「頂庄阿華」小馬2點中肯分析

記者許逸群／台北報導

電影《角頭-大橋頭》上映至今已逼近2億票房，不過也有少部分的負面聲浪，認為黑幫英雄的刻畫容易「教壞小孩」。身為初代《角頭》演員的小馬（倪子鈞）坦言：「我必須得承認，很多人看《古惑仔》，連我都受到一些影響。但我現在身為爸爸媽媽，我就有另外的角度去看待它。」

▲▼電影《角頭》當年創下8000萬的不俗票房。（圖／曼尼娛樂提供）

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小馬在2015年上映的電影《角頭》中飾演「頂庄」成員阿華。如今9個年頭過去，小馬結婚也當了爸爸，再被問到「角頭」系列電影對年輕人是否會造成影響，他認為可以用不同的角度來看待，「那是爸爸媽媽的功課」，並整理2點資訊分享，包含「尊重孩子」以及「幫助孩子做正確的選擇」。

▲《角頭－大橋頭》上映至今已逼近2億票房。（圖／曼尼娛樂提供）

小馬認為，要與孩子建立起信任關係，「他有青春期，他開始會知道這個世界有暴力的東西。我告訴我自己，我要成為他的好朋友，不管什麼事情，我都要告訴他『可以跟爸爸講』。」他也強調，無論小孩跟他說了什麼事情，「我不會第一時間發脾氣。」

▲《角頭－大橋頭》全台好評不斷。（圖／曼尼娛樂提供）

第二點則是要幫助孩子做出正確的選擇。小馬說：「要告訴他，你就是一個生命的個體，做每一個選擇都要付上代價與後果。」他認為：「人就是這樣，你越叫他不要去碰，他越要去碰。不如說，我帶你看完之後，『你覺得怎麼樣？他們的結果怎麼樣？』你可以把它當成一個教材。」

小馬表示，大家身處在五光十色的世界裡面，身為父母親可以多與孩子分享，當能夠與孩子成為朋友，並用各種角度一起看待事物時，「如果這樣的話，就不用太擔心這個世界上面會存在什麼東西。」