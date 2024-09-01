每部戲都有山本耕史！　業界曝「片酬是其他演員一半」打拼原因曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星山本耕史從嬰兒時期就出道，不僅演技精湛，每部話題戲劇、電影都看得到他，除了日劇《地面師》、《極度不妥！》，還有電影《王者天下》等4部片，再加上5個廣告代言，露臉頻率非常高。而業界人士透露他打拼工作的原因。

▲山本耕史在夯劇《地面師》表現出色。（圖／翻攝自X）

據日媒《現代Business》報導，有民營電視台製作人表示，山本耕史的工作態度非常好。製作人透露「只要行程有空檔，基本上他所有戲約都會接，且無論是NHK或是地方電視台，在片場也會徹底保持專業，台詞會準確記住，會嚴守時間，就算是演配角，也會準備10個以上的表演方案，事前會先表演出來做參考」。

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除了敬業態度，山本耕史的連片酬都不一般。以他這樣等級的演員，接演電視台戲劇一集大約酬勞達200萬日幣（約台幣44萬元）。但是他本人卻接受半價以下的片酬，原因是他屬於個人經紀公司，可以用更低的片酬接工作。

▲製作人透露，山本耕史拍戲敬業，台詞準確記住、非常守時，而且片酬是其他演員的一半。（圖／翻攝自X）

但是為什麼要不斷接戲？製作人爆料，山本耕史工作的動力是他小12歲的妻子堀北真希以及兩個孩子，每次問到他的興趣，總是回答「我的妻子和孩子」，據說他的夢想是與家人一起移居海外，為了圓夢所以正在努力存錢。

▲山本耕史為了妻子小孩打拼。（圖／翻攝自X）