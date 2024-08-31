八弟宣佈兒子報到！　出生時機「機率4%」超幸運：讓媽媽很好生

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「八弟」蕭志瑋以搞笑、無厘頭的影片走紅，他在4月證實愛妻元元懷孕，31日也宣佈兒子「蕭星星」順利誕生的消息，並透露老婆的生產過程相當順利，連醫生都大大讚賞。

▲八弟的兒子順利出生。（圖／翻攝自Facebook／蕭志瑋八弟）

八弟形容兒子蕭星星是「拉奇寶寶（幸運寶寶）」，因為小孩是在預產期當天出生的，這種情況只有4%的機率，「體重剛好3000克，讓媽媽很好生。」八弟也對老婆表達了十分的欽佩，因為元元從開始有生產徵兆到生產完成，只用了12小時，「醫生跟護士都直誇獎，第一胎竟能如此神速，生產奇才！」

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八弟在文末感謝了醫護人員給予他們夫妻倆十足的安全感，是老婆強力的後盾，他也喊話粉絲：「未來的日子裡，麻煩各位哥哥姐姐叔叔阿姨多多關照唷！」

▲▼八弟分享兒子出生的照片。（圖／翻攝自Facebook／蕭志瑋八弟）

【八弟全文】

各位叔叔阿姨

哥哥姊姊你們好

我是蕭星星

我出生啦！！

蕭星星真的是拉奇寶寶

剛好在預產期出生欸

（聽說只有4%的機率）

體重剛好3000克

讓媽媽很好生

第一胎的阿元

從自然產兆到生產

12小時完成任務

醫生跟護士都直誇獎

第一胎竟能如此神速

生產奇才！

蕭星星真的很會選時間

讓我們在長庚搬家前最後一週

自然產生完畢（）

感謝台北長庚的彥廷醫生

以及所有醫護人員

辛苦了

給我們十足的安全感

是阿元強力的後盾

未來的日子裡

麻煩各位哥哥姐姐叔叔阿姨

多多關照唷！！