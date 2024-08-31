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《聽海湧》連俞涵：臺灣是個很特別的地方　「都在尋找自己是誰」

記者蕭采薇／台北報導

「台劇新天花板」二戰懸疑劇集《聽海湧》，講述二戰期間臺灣青年在戰爭中的艱難求生和人性掙扎。周厚安幽默地引用父親周華健的歌名《一起吃苦的幸福》來形容《聽海湧》的拍攝過程，他表示，雖然拍攝過程極其辛苦，但他認為正是這樣的辛苦付出，成就了這部史詩級的鉅作。

▲《聽海湧》周厚安、施名帥、連俞涵。（圖／Hami Video、公視）

▲周厚安（左）飾演的盟軍檢察官，盼讓日軍和臺籍戰俘監視員全都伏法。（圖／公視提供）

周厚安與日本演員塚原大助分別飾演對立的澳洲盟軍檢察官和日軍指揮官，但兩人其相處融洽，周厚安在介紹播出時間時出現語誤，自嘲：「我搞砸了！」塚原大助當即在旁調侃說：「你總是搞砸啊！」有別於劇中兩人在法庭上的劍拔弩張，戲外一來一往的互動令人笑翻！

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被問到如果發生戰爭，逃難時會帶哪些物品？周厚安笑著回答，他會帶上鞋子、狗和一本好書，塚原大助則選擇威士忌、香菸和家族照片，兩人都意外展現浪漫的一面，相較之下，施名帥和連俞涵相當務實，施名帥選擇帶工具刀、米和手機，飾演太太的連俞涵頗有默契。

▲《聽海湧》周厚安、施名帥、連俞涵。（圖／Hami Video、公視）

▲《聽海湧》施名帥在劇中從領事人員淪為戰俘，必須和其他俘虜一起開挖隧道。（圖／Hami Video提供）

連俞涵同樣提到工具刀，另外也想到帶著飲食必須的淨水器和保持通訊的手搖式收音機；年僅15歲的朱宥丞意外表示曾仔細思考這個問題，他說會帶水和防身武器，而吳翰林和黃冠智則在一番討論後，一起幽默地回答：「帶著希望、勇氣和愛一起活下去！」

演員們更分享對角色的深入理解以及拍攝過程中的感受，展現了《聽海湧》劇組的專業精神與深思熟慮。連俞涵飾演中華民國領事夫人，卻落難成為戰俘，她表示：「與以往乾淨的角色不同，這次劇中的每個人都『灰撲撲，被鋪上一層塵土』，而這也象徵著劇集撥開歷史的塵埃，讓觀眾看見戰爭中人性的挑戰與無奈。劇中每個人隨著食物資源漸減，逐漸失去理性，這對人性是極大的考驗。」

▲《聽海湧》周厚安、施名帥、連俞涵。（圖／Hami Video、公視）

▲《聽海湧》連俞涵在劇中企圖偷糧食給孩子，卻慘被日軍發現。（圖／公視提供）

她強調，無論在什麼時代，「臺灣是個很特別的地方，每個人都在尋找自己是誰，我們應該正視這段血淚歷史，才會對這片土地有更多情感。」她呼籲不要因為傷痛就去迴避，「看清楚歷史，才知道接下來要往哪裡去。」她力推《聽海湧》：「短短5集但很精緻完整，透過臺灣的視角看世界，重新思考如何活得更有尊嚴、更有同理心、更和平。」

▲《聽海湧》周厚安、施名帥、連俞涵。（圖／Hami Video、公視）

▲《聽海湧》盟軍檢察官周厚安與成為證人的施名帥深談，企圖了解案情真相。（圖／Hami Video提供）

施名帥飾演連俞涵的老公，也是當時駐婆羅洲中華民國領事，他同樣表示這次演出是一大挑戰，必須使盡全力去找到角色精髓，「演完差點半年不想工作。不是走不出來，而是在演出過程中思考生命和角色責任感、想傳達的內容。看到自己的渺小，有點懷疑自己能不能勝任作爲一個演員的工作。」他在劇中不只要學泉州同安腔的閩南語，還要用英文和周厚安對話，他也刻意學習當時華人講英文的方式，「甚至聽蔣宋美齡的演講，讓角色的外在條件更能說服觀眾。」

▲《聽海湧》周厚安、施名帥、連俞涵。（圖／Hami Video、公視）

▲《聽海湧》周厚安飾演澳洲盟軍檢察官，被許多人譽為是他的「最帥演出」。（圖／Hami Video提供）

吳翰林、黃冠智和朱宥丞飾演臺籍戰俘監視員三兄弟，雖然在劇中經歷了戰俘營的殘酷生活，但在受訪時卻展現了截然不同的輕鬆氛圍，私下相處時就像真的三兄弟般熱鬧歡樂，三人也表示，這部劇都讓他們想像了爭中的人性掙扎，以及在極端環境下如何保持尊嚴地活著。《聽海湧》大結局將於8/31週六晚上9點在Hami Video電視館播出。

 

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聽海湧, 吳翰林, 黃冠智, 朱宥丞, 施名帥, 連俞涵, 周厚安, 馬場克樹

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