柯文哲被逮「愛莉莎莎雙手合十11字表態」！暫離台灣…下一步動向曝

記者潘慧中／綜合報導

民眾黨主席柯文哲30日因涉嫌京華城圖利案遭約談，由於拒絕夜間訊問，31日凌晨遭檢察官當庭諭知逮捕。曾公開表態支持柯文哲的愛莉莎莎被洗版1天後，稍早僅以11字發聲。

▲愛莉莎莎發聲。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



面對網友洗版留言「怎麼沒看到妳聲援阿北」、「快點出來應援阿北」、「阿北被抓走，你不回來幫忙嗎」，愛莉莎莎31日在Instagram限時動態附上一個雙手合十的圖案表示，「只希望在台灣的一切安好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼愛莉莎莎被洗版「快點出來應援阿北」。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



事實上，愛莉莎莎正在泰國討論房產的裝潢細節，下一站似乎將前往尼泊爾。她還提到越來越愛泰國，無論是飯店人員或計程車司機，就算語言不通，好像都能變成朋友，「可以讓人感到無限溫暖、無限友善的國家。」

▲▼愛莉莎莎似乎還沒打算返回台灣。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



回顧2024總統大選，愛莉莎莎曾在選前之夜與友人一同出席柯文哲的造勢晚會，並戴上象徵柯文哲的小草頭飾，以此表達支持。然而，當選舉結果揭曉，她也以全黑圖片來表達失落心情，並強調「我仍然覺得能支持阿北，是我這一生做過最不會後悔的決定，再給我一次機會，我還是會這樣做」。