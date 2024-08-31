獨／對打破局！遭孫安佐嗆「與拳願合約出問題」　拳王韓森5字回應

▲「燒打雞」韓森與孫安佐原本在10月12日舉行格鬥賽，但韓森卻無預警遭主辦方換人，韓森怒批主辦方不尊重人，也喊話孫安佐換個地方打。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

星二代孫安佐日前在《拳願之星》選拔賽受邀擔任飛行導師，期間卻爆出與拳王、綽號「台中燒打雞」的韓森爆發肢體衝突，後續兩人不斷隔空互嗆，原本各界期待10月12日兩人在擂台對打，但韓森爆料《拳願》無預警通知他，因受到些壓力，所以當天將換人與孫安佐對打。昨(30)日孫安佐又稱比賽破局，是因為韓森與主辦方合約沒處理好。韓森對此再回應，與拳願本來就沒有合約，更再度喊話孫安佐「換個擂台打」。

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▲孫安佐與韓森在拳手選拔賽中發生肢體衝突，雙方後續隔空互嗆，至於民眾期待的兩人對決，可能看不到了。（圖／民眾提供）



韓森表示，與拳願之間本就沒有簽訂合約，沒有孫安佐所謂的「與主辦方合約沒處理好」的說法，也透露，在事件發生之後他仍如常訓練，但約莫一周前他突然接到拳願通知，因為受到某些壓力，所以要換人跟孫安佐打，拳願在未經他同意之下，就釋出其他拳手向孫安佐的嗆聲影片，新拳手還是他過去的手下敗將「阿龍」，讓他深感不被尊重。

而從拳願IG，也可看到官方釋出的影片，一名拳手阿龍向孫安佐嗆聲，但卻遭網友無情留言「孫安佐打韓森才有人想看」、「但認真的，我覺得孫安佐跟阿龍打，孫安佐會贏欸」、「我只想看韓森跟孫安佐打」。

韓森強調自己與拳願並無簽訂合約，孫安佐的說法並不正確。對於拳賽被取消，還無預警遭撤換，他相當不滿，直言主辦方不尊重人，也喊話孫安佐換個地方打，兩人在擂台上見真章。