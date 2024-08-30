ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒

記者劉宛欣／綜合報導

兩性專家欣西亞在社群平台上以談論兩性和性愛問題著稱，30日她在粉絲專頁曬出一名小三在討論區發的文章，文中小三把正宮批得一文不值，讓她忍不住開砲罵道「我在這裡刷兩巴掌讓妳清醒清醒」。

▲欣西亞開轟執迷不悟的小三。（圖／翻攝自欣西亞臉書）

▲欣西亞開轟執迷不悟的小三。（圖／翻攝自欣西亞臉書）

一名自爆是小三的女性在臉書社團匿名發文，先是自稱婚姻問題複雜，因此得了憂鬱症，後來成為小三，男方負責任、孝順，是個暖男，然而又表示對方外遇是因為老婆「不會烹飪、不會打扮、不會撒嬌、不會溝通、不貼心」，還常常因為尿道炎沒辦法行房，最後卻話鋒一轉又說「不過時間重來，我會好好珍惜自己擁有的家庭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲欣西亞開轟執迷不悟的小三。（圖／翻攝自欣西亞臉書）

▲小三匿名發文。（圖／翻攝自欣西亞臉書）

欣西亞無奈將該則貼文截圖，列出3點批評這名小三，先是開砲「一個男人如果夠愛妳，絕對不會忍心讓妳淪為小三、背負小三的罵名」，接著指出「外遇的男人多半是逃避生活壓力和現實婚姻才搞外遇，這叫沒肩膀沒擔當」、「很抱歉！他最負責的其實是自己的老二和性慾」，第三點則是針對小三轉述的男方批評正宮的部分「天底下有哪個男人會邊外遇邊跟小三稱讚老婆的，不數落自己的枕邊人，妳會心悅誠服讓他抽插？真的別傻了」。

最後，欣西亞也溫情喊話，勸導道「無論怎樣的女人，多數男人就是會自動分成內、外兩類，前者是可以娶進門、共度一生的，後者則是玩玩便罷，然後揮揮衣袖不帶走一片雲彩的」，且她認為男人其實也看得清楚女人，「跟有婦之夫的男人搞在一起的女人，是會正經到哪兒去？」犀利指出男方只是玩玩、滿足性慾「嘴巴上說愛，骨子裡覺得妳下賤，帶不出場娶不進門，所以擺在外頭逞獸慾快活」，並喊話「我在這裡刷兩巴掌讓妳清醒清醒」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

推薦閱讀

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！　「上車就被埋頭親」停車場親暱全被拍

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！　「上車就被埋頭親」停車場親暱全被拍

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

「陸第一狗仔」爆陳曉突然提離婚！分居拉黑陳妍希1年：非常決絕

「陸第一狗仔」爆陳曉突然提離婚！分居拉黑陳妍希1年：非常決絕

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！主播妻FB跟著停擺「悄傳2照」網鼻酸

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！主播妻FB跟著停擺「悄傳2照」網鼻酸

范瑋琪「拿美國護照」現身機場！被拍和陳建州私下真實互動 近況照曝

范瑋琪「拿美國護照」現身機場！被拍和陳建州私下真實互動 近況照曝

韓男偶像偷拍性愛片！騙女友嘿咻戴眼罩「拍18次」　吃牢飯關1年半

韓男偶像偷拍性愛片！騙女友嘿咻戴眼罩「拍18次」　吃牢飯關1年半

獨家／天菜壯男「黑色吊嘎」現身夜市！　仔細看是池昌旭⋯路人嗨翻

獨家／天菜壯男「黑色吊嘎」現身夜市！　仔細看是池昌旭⋯路人嗨翻

台AV女優公開認了「開放式關係」情史！胎尼：可接受渣男 遇3種人超解

台AV女優公開認了「開放式關係」情史！胎尼：可接受渣男 遇3種人超解

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

徐若瑄「家人過世」不捨發聲！　曬黑白合照訴思念：一路好走

徐若瑄「家人過世」不捨發聲！　曬黑白合照訴思念：一路好走

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！　「上車就被埋頭親」停車場親暱全被拍

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

「陸第一狗仔」爆陳曉突然提離婚！分居拉黑陳妍希1年：非常決絕

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！主播妻FB跟著停擺「悄傳2照」網鼻酸

范瑋琪「拿美國護照」現身機場！被拍和陳建州私下真實互動 近況照曝

韓男偶像偷拍性愛片！騙女友嘿咻戴眼罩「拍18次」　吃牢飯關1年半

獨家／天菜壯男「黑色吊嘎」現身夜市！　仔細看是池昌旭⋯路人嗨翻

台AV女優公開認了「開放式關係」情史！胎尼：可接受渣男 遇3種人超解

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

欣西亞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 粉絲被AI視訊詐騙「私訊騷擾他家人」　Gino不忍警告：絕對不是我
  2. 小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒
  3. 林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍
  4. TWICE遭AI換臉合成不雅片　經紀公司怒開告：堅決追究到底！
  5. 全裸演出被歧視、瘋狂騷擾！《剩女經濟》重新詮釋裸體
  6. 鳳梨宣布「準備考房仲證照」！　鬆口未來動向：人生應該多挑戰
  7. 譚松韻新劇險被《慶餘年》太子拖累不能播！最新進度曝光　劇迷嗨了
  8. 好香！AKB48 Team TP團員「當眾女女吻」超唯美畫面曝
  9. 才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！
  10. 孫安佐回擊韓森了！　親揭「拳賽破局真正原因」無奈：我也很想打

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366