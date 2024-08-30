小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒

記者劉宛欣／綜合報導

兩性專家欣西亞在社群平台上以談論兩性和性愛問題著稱，30日她在粉絲專頁曬出一名小三在討論區發的文章，文中小三把正宮批得一文不值，讓她忍不住開砲罵道「我在這裡刷兩巴掌讓妳清醒清醒」。

▲欣西亞開轟執迷不悟的小三。（圖／翻攝自欣西亞臉書）

一名自爆是小三的女性在臉書社團匿名發文，先是自稱婚姻問題複雜，因此得了憂鬱症，後來成為小三，男方負責任、孝順，是個暖男，然而又表示對方外遇是因為老婆「不會烹飪、不會打扮、不會撒嬌、不會溝通、不貼心」，還常常因為尿道炎沒辦法行房，最後卻話鋒一轉又說「不過時間重來，我會好好珍惜自己擁有的家庭」。

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▲小三匿名發文。（圖／翻攝自欣西亞臉書）

欣西亞無奈將該則貼文截圖，列出3點批評這名小三，先是開砲「一個男人如果夠愛妳，絕對不會忍心讓妳淪為小三、背負小三的罵名」，接著指出「外遇的男人多半是逃避生活壓力和現實婚姻才搞外遇，這叫沒肩膀沒擔當」、「很抱歉！他最負責的其實是自己的老二和性慾」，第三點則是針對小三轉述的男方批評正宮的部分「天底下有哪個男人會邊外遇邊跟小三稱讚老婆的，不數落自己的枕邊人，妳會心悅誠服讓他抽插？真的別傻了」。

最後，欣西亞也溫情喊話，勸導道「無論怎樣的女人，多數男人就是會自動分成內、外兩類，前者是可以娶進門、共度一生的，後者則是玩玩便罷，然後揮揮衣袖不帶走一片雲彩的」，且她認為男人其實也看得清楚女人，「跟有婦之夫的男人搞在一起的女人，是會正經到哪兒去？」犀利指出男方只是玩玩、滿足性慾「嘴巴上說愛，骨子裡覺得妳下賤，帶不出場娶不進門，所以擺在外頭逞獸慾快活」，並喊話「我在這裡刷兩巴掌讓妳清醒清醒」。