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孫安佐回擊韓森了！　親揭「拳賽破局真正原因」無奈：我也很想打

記者劉宛欣／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐日前在真人秀《拳願之星》選拔賽受邀擔任飛行導師，期間卻爆出與拳王、綽號「台中燒打雞」的韓森發生肢體衝突，兩人約好後續開戰，韓森29日卻突然拍片爆料，稱孫安佐家人介入比賽，要求《拳願》主辦單位換掉他，對此，孫安佐30日也拍片回擊，稱兩人比賽破局，是因為韓森自己跟主辦的合約沒處理好。

▲孫安佐稱是韓森跟主辦的合約沒處理好。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐回應韓森。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐30日在Instagram曬出一支新的reels，影片中可以看到他被問起「你最近有關心韓森嗎？他感覺好像怪怪的」，提到了韓森控訴孫安佐方介入，要求主辦換掉韓森的風波，他無奈回答「蛤？我也很想跟他打，但是他現在跟《拳願》的合約還沒處理好，我也沒辦法啊。」接著喊話韓森「兄弟你要打，你也要幫我們弄個舞台吧？現在舞台直接跟你槓起來，怎麼打？」

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▲孫安佐稱是韓森跟主辦的合約沒處理好。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐稱是韓森跟主辦的合約沒處理好。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

此前，韓森突上傳影片，表示與孫安佐的決戰「不知道打不打得成」，還無奈地說，先挑起戰爭的是孫安佐，是孫安佐隨意掐他脖子，他嗆聲：「整天說自己最強、最會打、還要去烏克蘭，連我這關都過不了，是要去什麼烏克蘭？」接著提及《拳願》主辦單位默默取消了韓森與孫安佐的比賽，韓森嗆聲道「你《拳願》竟然有辦法畏懼某方的勢力，來妥協換人，叫另一個人來代替我打這場比賽，我為什麼要陪你們演？我再看看接下來孫安佐要怎麼演下去」，暗指孫安佐方介入搞黑箱。

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