金正恩不爽扭曲歷史宣布禁「部分中國影劇」！周潤發經典夯劇也上榜

記者劉宛欣／綜合報導

北韓政府近期進一步進行對外來文化的管制，一直以來都嚴禁民眾接觸南韓的影視作品和音樂，最近甚至連中國、印度和俄羅斯的部分影視作品也被列入「不純錄像製品名單」，包含經典中國電影《梁山伯與祝英台》、電視劇《武林外傳》都在禁看清單上，這些作品在北韓本來相當受歡迎，如今卻被視為「不純」內容。

▲《梁山伯與祝英台》、《上海灘》等都被北韓政府禁播了。（圖／翻攝自劇照）

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根據韓媒報導，這是北韓首次將中國影視作品列入禁播名單，消息一出，引起北韓民眾的震驚和關注。知情人士透露，這一禁令於今年5月底至6月初頒布，除了禁止觀看這些作品，北韓政府還進一步加強對民眾接觸外部文化的限制，禁止民眾收聽涉及中國歷史觀的內部講座錄音，還有消息指出，此次禁令是由金正恩親自下達的指令。

▲此次禁止中國影視作品，是金正恩親自下的指令。（圖／路透）

另一方面，由周潤發主演的港劇《上海灘》也被納入了禁播名單，由此可見北韓當局對外來文化影響的極度警惕，無論是與中國有關的歷史題材還是被視為「不純」的文藝作品，都被視為對其文化控制的威脅，此次的新禁令無疑加劇了北韓對外文化的封鎖，也再次引發了外界對該國嚴厲文化審查政策的關注。