向太直播「賣出900個700萬名牌包」　遭質疑洗錢發聲：用腦想下

記者蔡宜芳／綜合報導

香港影視大亨向華強的老婆「向太」陳嵐積極經營直播賣貨，她日前因直播銷售額顯示超過人民幣21億（約台幣96億元），驚人數字引發外界質疑，甚至被認為「數字造假」、「洗錢」。對此，陳嵐的公司於30日發出嚴正聲明，陳嵐也出面表示「是玩笑話造成誤會」。

▲陳嵐平時積極經營直播。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

陳嵐24日在直播中，說自己突破了直播銷售紀錄，賣出了900多個要價人民幣159萬元（約台幣727萬元）的名牌包，直播銷售額高達21億，讓不少網友質疑「有這麼多土豪嗎」、「數字也太離譜了」。

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▲陳嵐在直播中透露自己的直播銷售紀錄破21億人民幣。（圖／翻攝自微博）

對此，陳嵐的多媒體公司30日發出聲明，指出第三方平台的數據是基於消費者點擊進入下單介面即產生訂單的方式來計算銷售數量的，「即使消費者未付款的情況下仍然會計入數據，故為數據核算錯誤。」同時，聲明也駁斥了網傳的「洗錢」言論，「純屬無中生有，請大家勿傳謠勿信謠。」

此外，該公司也對發佈和轉發誹謗陳嵐的網友發出警告，要求散布謠言者立即停止發佈並刪除相關的侵權內容，「我司已委託律師對侵犯向太陳嵐女士權益的行為進行取證，並將採取法律手段堅決維護向太陳嵐女士合法權益。」

▲陳嵐公司聲明。（圖／翻攝自微博／英明向太）

而陳嵐隨後也轉發聲明，表示自己的一句玩笑話竟然引發了更大的笑話，呼籲大家看過、聽過就好，不要相信網路謠言。她解釋，第三方數據公司顯示的數字只是有人想買產品，但付款並未成功，「其他自媒體請用腦想下才發表意見吧！」

▲陳嵐發聲。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

【英明向太聲明】

嚴正聲明

近日，我司發現部分營銷號發佈關於「向太稱直播賣出900多個159萬元愛馬仕」相關言論，該言論起因為第三方平台當日直播銷售數據顯示21億，向太得知該錯誤數據後隨即在直播間無奈自我調侃。基於該言論引導出「數據造假」、「洗錢」等不實信息已嚴重損害了向太陳嵐女士聲譽與形象，我司在此作出嚴正聲明如下：

一、關於直播銷售相關數據聲明：因第三方數據平台是以消費者點擊進入下單介面即默認訂單產生銷售數據作為統計依據，即使消費者未付款的情況下仍然會計入數據，故為數據核算錯誤。

二、網傳所謂「洗錢」相關言論純屬無中生有，請大家勿傳謠勿信謠。

三、正告發佈者、轉發者立即停止發佈並刪除針對向太陳嵐女士的造謠、誹謗等侵權內容。

四、我司已委託律師對侵犯向太陳嵐女士權益的行為進行取證，並將採取法律手段堅決維護向太陳嵐女士合法權益。

感謝大家一直以來對向太陳嵐女士的關注與支持，望廣大網友不信謠、不傳謠，共

同抵制網路不法行為，維護和諧健康的網路環境。

特此聲明！