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小孟老師／8月31日星座運勢　愛買小廢物的雙魚座來吧！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：工作同事合作
感情：為愛付出心力
財運：迎接大紅大紫
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子

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雙子座

工作：工作表現良好
感情：家庭相處愉快
財運：賣方大賺一筆
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：水瓶

天秤座

工作：培養創業精神
感情：雙方情投意合
感情：內心恐慌不安
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：適合農田活動
感情：花心思多打扮
財運：財神爺送錢來
幸運色：銀色
貴人：雙子
小人：牡羊

金牛座

工作：同事相處輕鬆
感情：善於人際交際
財運：財源廣收入多
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：處女

處女座

工作：激勵團隊成員
感情：雙方皆大歡喜
財運：觀看國際情勢
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：轉換跑道成功
感情：愛情甜度提升
財運：競爭中得財富
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：魔羯

天蠍座

工作：創立自己公司
感情：關係出現曙光
財運：建立穩定收入
幸運色：銀色
貴人：處女
小人：射手

雙魚座

工作：廠商溝通良好
感情：幽默風趣友善
財運：花小錢買享受
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：工作踏實穩定
感情：愛情運勢提升
財運：留意市場動態
幸運色：亮紅色
貴人：獅子
小人：雙魚

獅子座

工作：學習領導技巧
感情：深情交流互動
財運：歡喜迎接收成
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：金牛

射手座

工作：招聘優秀員工
感情：鬱悶畫地自限
財運：注意疏忽損失
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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