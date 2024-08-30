熊熊心疼「友被亂爆八卦」！　罕見動怒：沒頭像講話都不用負責

記者王靖淳／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）去年7月突宣布自己密婚5個多月，今年2月生下女兒鈮霓（Hania），平時會在社群記錄親子日常之外，不吝嗇分享私下生活，不過她昨（29）日突然透過Threads發文，透露看到有人在網路上亂講她朋友的八卦，同時也直言：「沒頭像的人講話都不用負責。」貼文曝光後，立即掀起網友討論。

▲熊熊會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



熊熊表示，她對於那些自稱「100%肯定」，卻對她身邊朋友毫無認識的人感到驚訝，並嚴肅地表示：「為什麼總是有那種，明明根本不認識這個藝人，卻發文亂講八卦，然後還說100%肯定？真的好神奇喔。」熊熊進一步指出，這些散布不實訊息的人往往沒有真實頭像，讓她質疑他們是否對自己的人生也如此不負責任。

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▲熊熊發文直言：「沒頭像的人講話都不用負責。」（圖／翻攝自Threads／beargenie）

熊熊直言：「沒頭像的人講話都不用負責，對自己的人生看來也不怎麼負責。」表示自己對於謠言製造者的無奈與不滿，同時也在留言區透露，她看到有人在網路上講她朋友的是非，原本想要給對方留言，但後來還是決定忍下這口氣，「本來很想留言回嗆，後來想想還是算了。」