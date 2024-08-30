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午後雷陣雨「1服務超少人用」　史丹利曝優點：真的很需要他們

記者蔡宜芳／綜合報導

男星史丹利經常在社群分享生活點滴，他29日表示，感覺很少有人會去使用共享雨傘的服務，坦言自己以前也不太會去使用共享雨傘，「因為想到要再拿回去捷運站還很麻煩，直到最近發現我們家出去走幾步路就有一個還傘的點，就開始放心的租用。」

▲▼午後雷陣雨「1服務超少人用」　史丹利曝優點：真的很需要他們。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

▲史丹利表示很少看到有人租共享雨傘。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利表示，他發現即使在下大雨的情況下，共享雨傘的使用率並不高，「還是會看到一堆人堵在捷運站口等雨停，但沒什麼人去租用。」甚至有人會冒雨跑到便利商店購買塑膠傘，「但其實還蠻爽的，畢竟看一堆人堵在捷運站口等雨停，我就可以很從容地打開傘走出去，會有種莫名的優越啊~~」

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▲▼午後雷陣雨「1服務超少人用」　史丹利曝優點：真的很需要他們。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

▲史丹利透露自己近來很常會租用共享雨傘。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

對於共享雨傘的服務，史丹利表示，很希望這樣的服務能夠撐久一些，因為遇到午後雷陣雨時真的很需要，「畢竟我真的不想再買塑膠傘了啊！」他也幽默強調這篇分享並非業配，「雖然我寫過他們好幾次，但他們都沒有給我錢喔！雖然我真的很喜歡用，但他們還是沒有給我錢喔~~~」

史丹利的PO文發出後，有不少網友都表示「完全是雨天救星」、「我也覺得很方便」，也有人分享自己不使用共享雨傘的原因說「一直卡在信用卡扣款不成功，搞到後來雨都快停了」、「進站了就不需要傘了，出站了借了沒地方還，錢還一直累加」。

【史丹利全文】

raingo共享雨傘，最近幾次出捷運後遇到下大雨的救星。

以前比較少使用，因為想到要再拿回去捷運站還很麻煩，直到最近發現我們家出去走幾步路就有一個還傘的點，就開始放心的租用。

但不知為何感覺使用率沒有很高，即使下大雨還是會看到一堆人堵在捷運站口等雨停但沒什麼人去租用，我甚至還看到有人冒雨跑去旁邊的便利商店買塑膠傘。

但其實還蠻爽的，畢竟看一堆人堵在捷運站口等雨停，我就可以很從容的打開傘走出去，會有種莫名的優越啊~~

希望他可以撐久一點啦，這種午後雷陣雨的天氣真的很需要他們，畢竟我真的不想再買塑膠傘了啊！

然後這個不是業配，雖然我寫過他們好幾次，但他們都沒有給我錢喔！雖然我真的很喜歡用，但他們還是沒有給我錢喔~~~

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