FIFTY FIFTY重生「全員美貌升級」她像子瑜、寧寧綜合體　韓網讚爆

記者吳睿慈／台北報導

南韓話題女團FIFTY FIFTY歷經前成員離開後，公司ATTRAKT展開一系列海選，日前宣布正式組為5人女團，新歌〈Starry Night〉30日正式公開，年僅17歲的老么ATHENA被稱讚長得像子瑜、寧寧綜合體，甫成軍就掀起熱烈討論，新歌抓耳的旋律也獲得肯定「很好聽」。

▲FIFTY FIFTY以5人體制重生，向台灣粉絲打招呼。（圖／索尼提供）



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FIFTY FIFTY從4人團重組為5人團，由原本的成員KEENA領軍4位成員CHANELLEMOON、YEWON、HANA、ATHENA，推出新歌〈Starry Night〉，展現了全新的音樂風格與舞台魅力，讓人捨不得移開目光，歌曲正式曝光後，韓網一片好評「很好聽」、「音色也很好，歌也不錯」，希望團體就此走花路。

▲▼FIFTY FIFTY年紀最小的ATHENA被網友認為像子瑜、寧寧綜合體。（圖／翻攝自官方YouTube）



團體重組後再度出發，全員美貌升級以外，年僅17歲的老么ATHENA更被稱讚長得像子瑜、寧寧綜合體。5人也透過唱片公司向台灣粉絲打招呼，介紹新歌〈Starry Night〉意境是在夏末夜晚裡星星紛紛落下的浪漫畫面，歌詞傳遞了「現在我們在一起的瞬間感覺就是永遠，每個瞬間都像閃亮的星辰一樣珍貴」， 為一直等待的粉絲獻上最真情的告白。

▲FIFTY FIFTY推出新歌引起關注。（圖／索尼提供）



成員YEWON秀出可愛的台語發音「甲霸沒」（吃飽了嗎），最後5人露出甜美笑容用中文表示「謝謝」、「我愛你」，首度與台灣粉絲隔空問候。