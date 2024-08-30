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「泰版張員瑛」Bow攜手肌肉男神Gee　浪漫跳「空氣舞」聯手捉弄劇組

記者蕭采薇／綜合報導

泰國賣座1.5億泰銖的靈異愛情喜劇《哈囉！萌鬼屋》（My Boo），網羅兩位模特兒出身的高顏值主角外，靠著泰國導演孔克里特里維蒙的好人緣，還邀請到泰國影帝Sunny、「泰版李聖經」大能Thanaerng、人氣歌手Timethai、偶像女團4EVE等多位大咖明星一同助陣。

▲《哈囉！萌鬼屋》Gee與Bow兩人皆模特兒出身，雙高顏質組合畫面養眼。（圖／威視電影提供）

▲Gee與「泰版張員瑛」Bow兩人皆模特兒出身，雙高顏質組合畫面養眼。（圖／威視電影提供）

今夏最沁涼的泰國靈異喜劇《哈囉！萌鬼屋》找來泰國肌肉男神Gee扮演廢材直播主，「泰版張員瑛」Bow則化身超萌女鬼，兩人片中將上演一段可愛、浪漫的人鬼戀，其中最讓他們印象深刻的是片中一場「空氣舞」。在今天曝光的花絮中，Bow表示這場看似唯美的浪漫共舞戲，卻讓女團出身的她也直呼好難。

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▲《哈囉！萌鬼屋》Gee與Bow兩人皆模特兒出身，雙高顏質組合畫面養眼。（圖／威視電影提供）

▲《哈囉！萌鬼屋》Gee與Bow兩人皆模特兒出身，雙高顏質組合畫面養眼。（圖／威視電影提供）

因片中人鬼設定，他們必須在不觸碰彼此的情況下共舞，為此兩人開拍前先到舞蹈教室特訓，一邊練習維持動作、方向同調，一邊還要演出沈浸在戀愛中的幸福感，相當於演技與默契的雙重考驗。在片中浪漫談情的他們，私下卻熱愛聯手騷擾工作人員，兩人經常一起捉弄攝影師、燈光師和道具組等劇組人員，讓片場不時充滿歡笑聲。

《哈囉！萌鬼屋》是泰國導演孔克里特里維蒙睽違17年的電影長片，在影視圈打滾多年的他，除了執導電影、電視劇外還時常兼任演員，累積大量人脈。這次相隔多年重返大銀幕，除了網羅了超高顏值的男女主角，還有許多大牌演員及人氣團體都前來助陣，像是以《把哥哥退貨可以嗎》走紅的泰國影帝Sunny、有「泰版李聖經」封號的女星Thanaerng、泰國R&B鬼才歌手Timethai，還有偶像女團4EVE的七位成員全都現身。

▲《哈囉！萌鬼屋》Gee與Bow兩人皆模特兒出身，雙高顏質組合畫面養眼。（圖／威視電影提供）

▲「泰版李聖經」封號的女星Thanaerng，片中飾演男主角阿喬的前女友。（圖／威視電影提供）

眾星在片中輪番挑戰「阿儂家」鬼屋，除了比拚驚嚇演技，也考驗他們的尖叫功力，為本片增添更多話題，也讓電影成功在泰國締造破億票房佳績。

▲《哈囉！萌鬼屋》Gee與Bow兩人皆模特兒出身，雙高顏質組合畫面養眼。（圖／威視電影提供）

▲《把哥哥退貨可以嗎》走紅的泰國影帝Sunny客串現身「阿儂家鬼屋」。（圖／威視電影提供）

沉迷於電動的廢柴阿喬（蘇提拉素維傑拉飾），意外繼承一棟郊區的破舊老宅。一心想將房子變現還債的阿喬，卻驚覺屋子裡住著三個名叫阿儂（梅拉達蘇斯麗飾）、金寶與金糕的阿飄，找師父作法都趕不走！於是阿喬靈機一動，與鬼聯手開鬼屋來嚇人，沒想到「真鬼屋」一夕爆紅讓他發了大財。然而，本性善良又甜美的阿儂，竟讓阿喬慢慢搞不清楚，內心對祂是心悸還是心動？《哈囉！萌鬼屋》將於8月30日全台上映。

 

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