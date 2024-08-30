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何嘉文坦承開公司失敗　丟了友情　擬轉戰校園

記者葉文正／台北報導

廖家儀與何嘉文、安娜李、以薰等藝人今天參加風霈國際活動，席間大家才知道，原來廖家儀跟總經理張鈺凰是同學，何嘉文則透露，之前開公司失敗，雖然損失不達大，友誼卻蕩然無存，但現在跟張鈺凰與廖家儀等人一起念書，回到校園教書，也是很開心的事。

▲▼ 丰霈國際記者會-何嘉文,張鈺凰,廖家儀。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 風霈國際記者會何嘉文(左起),張鈺凰,廖家儀竟成了學姊學妹關係。（圖／記者黃克翔攝）

何嘉文提到，之前開公司失敗，當時心情相當低落：「鈺凰打來找我加入他的團隊，拍短影音、還有帶貨的內容。幸好加入時主創就已經做好了 沒有業績壓力 而且每個人都有自己的影響力，算是可以得心應手。」

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▲▼ 丰霈國際記者會-安那李,以熏。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 安娜李(左)跟以薰(右)。（圖／記者黃克翔攝）

何嘉文也提到，雖然開公司沒有賠很多錢，但股東本來就是朋友，即便沒賠太多，有時候情感就沒了，心情有低落。但何嘉文重回校園唸書，張鈺凰則是何嘉文碩士班的學妹，「未來我可能回佛光大學教書，談自媒體操作、行銷等。」

何嘉文也也談到當時朋友們一起開公司，每人都投了2萬2， 4個人也才8萬8，但兩個禮拜後說要解散，會計師傻眼，不過解散後還是有拿回2萬元。至於之後是否還會創業？何嘉文笑說，「以我的個性還會創業，所以現在無縫接軌到鈺凰的公司

張鈺凰則表示，成立風霈公司時，資金大約投資50萬台幣，但是盈餘超過好幾倍，只是公司是2020年成立，但今年5月前才開始營運，覺得在做對的事，就繼續做下去。昔日子弟兵安娜李與以薰是ZERO+成員，今天也到場力挺，安娜李表示即將在東京舉行演唱會，演藝事業仍是風風火火持續中。

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