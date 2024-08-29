影后張艾嘉領軍！柯佳嬿加盟台版《尹食堂》「豪華大咖卡司」曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣療癒實境《尹食堂》在全亞洲深受觀眾喜愛，台灣由製作人B2買下版權，推出台版《艾嘉食堂》，影后張艾嘉重磅加盟，27日宣布將於10月5日在三立、Netflix、華視播出。節目在2023年進行拍攝，官方陣容一直保密，直到29日晚間終於宣布柯佳嬿是成員之一。

▲張艾嘉領軍《艾嘉食堂》。（圖／泰坦星文創影視提供）

《艾嘉食堂》前往蘇美島進行拍攝，除了領軍的張艾嘉以外，卡司陣容一直盡力保密。不過網路上早已出現不少路透，許多中國大陸網友在微博、小紅書等社群平台上曬出目擊照，甚至已經流出了成員們的合照，據傳王大陸、曾寶儀、楊祐寧、柯佳嬿、林柏宏都參與了錄製，官方時至今日也曬出了柯佳嬿的節目片段，證實她是卡司之一。

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▲微博、小紅書出現不少路透照。（圖／翻攝自微博）



▲B2先前曬出的合照。（圖／翻攝自B2臉書）



由尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊主演的實境真人秀節目《尹食堂》在 tvN 播出了兩季，取得了極高的收視率，並獲得一致好評。台版《艾嘉食堂》由泰坦星文創影視打造，跳脫傳統綜藝節目，以全新國際思維製作。在泰國蘇美島打造一間快閃餐廳，由張艾嘉領軍並化身為大廚，將美味的中式料理推廣至全世界。