多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅波特王6月曾出面爆料，稱中國官方準備邀約10組台灣網紅前往當地拍片，藉此偷偷進行大外宣，怎料風波經過兩個月，又有網友指出近期準備了第二波的網紅團，地點則是新疆、西藏等。有「華航林依晨」之稱的前空姐趙筱葳（Ivy Chao），也被發現與多組網紅在西藏巧遇，讓外界產生了聯想，對此，她於29日正式對外回應。

▲趙筱葳在西藏巧遇百萬網紅「The DoDo Men 嘟嘟人」成員Ian。（圖／翻攝自Threads）

趙筱葳29日在Instagram限時動態表示「這幾天不主動回覆關於西藏的看法，是因為我不想擅自評論任何一方，武斷、偏頗、不明事理就高談闊論，是我一直警惕自己的事」，接著也澄清：「不踏進混水不代表接受誤判。我自己付費去旅行，問心無愧。」對於有網友發現她將西藏限時刪除一事，她則說道「發限動、放精選是我的習慣，不分享模稜兩可、負面資訊也是我的習慣，如果會讓其中一方造成誤會或資訊混亂，我選擇不去談論，也不傳遞。」

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▲趙筱葳回應。（圖／翻攝自趙筱葳Instagram）

對於大眾關心西藏、新疆議題，趙筱葳也感性地說「人們關心這個議題，我看見人對人的關愛」，但話鋒一轉她也表示「但若轉變為落井下石、謾罵、製造恐慌，這個世界不會更好吧？還是謝謝你們對我的關心」，時隔數日終於正式給出了回應，但面對她的說法，仍有不少網友不願買單，批評她說法模稜兩可，認為她會將限動精選移除，就是心虛的表現。