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Joeman牽手正妹爆戀情「還原當時情況」！　感嘆成名背後無奈：如履薄冰

記者孟育民／台北報導

百萬網紅Joeman（九妹）人紅是非多，一舉一動時常登上新聞版面，28日是他36歲生日，他拍攝特別企劃，分享成名背後的辛酸。他聊到先前在薔薔的影片中，被意外拍到和一位激似迪麗熱巴的正妹牽手，因此爆出新戀情，他正面回應說：「我那個女生朋友很喜歡薔薔，也算是約會，薔薔人很好有給我看過，我看了覺得沒問題，上片我就看到DCARD在討論我，我就看到截圖，我竟然有牽那個女生的手，重點是我忘記了！我們後來就沒見面了，我就很怕造成她的困擾，因為她的IG也被搜出來。」

▲▼Joeman分享成名背後的心情。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman分享成名背後的心情。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman日前在薔薔頻道牽手正妹被誤傳戀情。（圖／翻攝自YouTube／Joeman、薔薔）

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▲▼Joeman新戀情？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

Joeman表示成名雖然賺到了錢，但一舉一動都被放大，時常會有負面新聞，甚至有些並非事實，雖然他偶爾會感到生氣，但他轉換思考說：「作為公眾人物會覺得為何標題要那樣下，但客觀來說一定是好事，因為代表你有熱點，你有流量才有價值。網紅有流量賺到錢是很實際，成名的第二個優點就是有名，我覺得有名做任何事都有加成，有非常多的好處，副業談合作相對簡單很多，有時候去吃飯會有招待。」

▲Joeman分享成名的無奈。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman理性分析利弊。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman坦言成名是一件壓力很大的事情，形容心情就像「戴一個皇冠，但重的讓你喘不過氣來」，他也自知享受到流量帶來的好處，就必須接受倍數所帶來的效應，「不管是正面也好，或者負面也好！如果你想紅或是看起來一篇貼文賺幾十萬，那作為負面的代價就是你如履薄冰，你不能犯任何錯。」

▲▼Joeman分享成名背後的心情。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman分享成名的無奈。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

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Joeman, 戀情

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