篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz今年5月低調認愛，不過Toyz因販售大麻菸彈，而被判刑4年2個月，已在5月16日入監服刑，女友篠崎泫平時會在Threads發文分享心情，雖然隻字未提男友，但仍讓不少人猜測，許多文章似乎意有所指。今（28）日她在更新IG近況時，疑因忘記切換帳號，而不慎將個人影片發布在男友的IG，目前已悄悄將貼文刪除。

▲Toyz（圖左）5月大方認愛篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

透過篠崎泫發布的影片可見到，她穿著一件淺藍色的牛仔外套，內搭灰色上衣，整體造型簡約又不失時尚。篠崎泫的動作表現得非常輕鬆愜意，她將雙臂搭在扶手上，輕輕地靠著，對鏡頭擺出溫柔且招牌笑容，眼神中更流露出溫暖的情感。照片背景是一片綠草地，陽光灑在她的臉上，完美展現出她的甜美形象，為整體增添寧靜且舒適的氛圍。

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▲▼篠崎泫發文疑似忘記切換帳號。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

事實上，篠崎泫日前才難得在IG開直播與粉絲聊天，當時從直播的留言可見到，不少人都相當關心Toyz的近況，除了問她有沒有去探監之外，同時也表示自己很想念對方，「椅子在裡面還好嗎？」、「大家都在問Toyz」。為此，篠崎泫在看到留言後向觀眾表示，「不要問一些有的沒的」，透露有天會再和大家聊，不過不是現在。

▲▼篠崎泫（圖左）日前在直播被問到Toyz的近況。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

