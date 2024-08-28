性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了

記者劉宛欣／綜合報導

香港YouTube頻道「熊仔頭」成員嘉盈（Kaying）以其真性情、甜美的外貌和火辣的身材，在網路上累積不小的人氣，尤其受到男粉絲的追捧。她曾經推出寫真集，引發廣泛關注和討論。最近，她在Instagram上分享了一組性感的照片，為脫毛廣告拍攝，引來了網友們的熱烈回應。

▲嘉盈是香港人氣女YouTuber。（圖／翻攝自嘉盈Instagram）

這次廣告拍攝的場景選在一艘豪華遊艇上，只見嘉盈身穿淺色比基尼，大方展現出豐滿的上圍和修長的雙腿。在她分享的三張照片中，前兩張顯示她在船上擺出各種姿勢，其中一張她坐在椅子上，一邊吃薯片，一邊露出甜美的笑容，另一張照片中，她擺出搞怪的表情，展現出她俏皮的一面。而在第三張照片中，嘉盈換上了白色的露肩裝，露出迷人的香肩，再次展現了她火辣的身材。

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▲嘉盈曬出辣照。（圖／翻攝自嘉盈Instagram）

照片一經曝光迅速引發了網友的熱議，粉絲紛紛留言稱讚嘉盈的好身材，表示「夏天就是要這樣穿」、「女生看了也覺得超正點」、「薯片袋好大」、「身材一流」、「薯片餅乾袋毀了整張照片」，甚至她的好友霍哥也忍不住留言表示：「可惡！」一系列辣照吸引了2.7萬人按讚。