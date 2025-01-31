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2024明星情侶反轉認愛超炸裂！　吳謹言、洪堯「嘴硬5年」直接懷孕領證

記者蔡宜芳／綜合報導

2024年的大陸娛樂圈有不少喜事，其中，有幾對明星情侶都是從幾年前就「死鴨子嘴硬」不認愛，到2024年突然大反轉公開戀情。跟著《ETtoday娛樂星光雲》一起來吃瓜，回顧陸娛2024年炸裂反轉認愛的勁爆戀情！

黃子韜♥徐藝洋

黃子韜和徐藝洋過去都隸屬南韓經紀公司SM娛樂，而男方在退團回國發展後，徐藝洋成為了他的第一位簽約藝人。兩人在2020年因互動親密而傳出緋聞，但當時黃子韜的公司龍韜娛樂澄清「黃子韜，龍韜娛樂小韜總；徐藝洋，龍韜娛樂簽約藝人，僅此而已」，黃子韜也稱女方是自己的「妹妹」。黃子韜後來仍舊經常被拍到和徐藝洋同進同出，甚至用合照當大頭貼、穿情侶裝、一起見家長等，不過，黃子韜非但不認，還為此數度槓上網友。

▲黃子韜和徐藝洋的緋聞傳了兩年，卻始終不認戀情。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang）

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▲黃子韜和徐藝洋曾數度澄清緋聞。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang）

直到2024年4月底，突然驚爆黃子韜在拍攝節目時向徐藝洋求婚，而經紀人的態度也由堅決否認轉為曖昧模糊，掀起網友熱烈討論。後來，隨著黃子韜與徐藝洋的綜藝節目《跟我出遊吧》開播，雙方終於在7月14日承認戀情，12月2日已經完成領取結婚證，升格當夫妻。兩人的戀愛過程也被網友虧「讓我們恭喜這對舊人」。

▲▼黃子韜結婚。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

▲黃子韜和徐藝洋在2024年12月結婚。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

黃曉明♥葉珂

大陸男星黃曉明在2022年1月宣佈與Angelababy離婚後，時隔四個月便爆出新戀情，女方身份也被起底是網紅葉珂。葉珂與黃曉明的動態頻繁重疊，從同款湯圓到飯店巧合，引發外界猜測，但兩人始終沒有正面回應。到了2024年年9月，黃曉明在中秋節帶著兒子回家團聚，有網友看到黃曉明回家過中秋的照片後，就到葉珂的社群平台下留言問「妳是幫忙拍照的嗎」，而疑似葉珂的助理和閨蜜都回「已婚，不在一起過節難道跟你過節」，隨後，葉珂還曬出鴿子蛋鑽戒，引發結婚揣測。

▲▼黃曉明刪認愛文　葉珂挺肚「獨自做產檢」。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明和葉珂兩年來都不承認戀情。（圖／翻攝自微博）

9月19日，黃曉明先是向媒體回應表示「沒結婚」，接著便在微博大方發文認愛：「抱歉占用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了。」女方同時被爆已懷孕。不過，葉珂在公開戀情後，頻繁被挖黑歷史，她為此在11月突然刪除所有社群帳號退網；同時傳出與黃曉明分手，且被目擊獨自做產檢，12月更被拍到腹部隆起，孕況明顯。這段戀情從爆料、甜蜜互動到分手傳聞，歷經近兩年的風波，成為大眾關注的熱議話題。

▲葉珂孕肚明顯。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂孕肚明顯。（圖／翻攝自微博）

吳謹言♥洪堯

以《延禧攻略》走紅的女星吳謹言，在2019年2月爆出與「弘晝」洪堯因合作《標化人生》擦出愛火，但吳謹言迅速否認，表示：「我不是、我沒有、別瞎說！」然而，同日即有兩人穿情侶裝、戴同款飾品的親密合照流出，讓緋聞迅速升溫。同年4月，洪堯在微博疑似手滑，發布了兩人的親密合照，儘管火速刪除，仍引發廣泛討論。2020年，兩人被傳已同居，但洪堯因過去捲入劈腿、床照等負面新聞，外界對這段戀情多持保留態度。

▲▼洪堯吳謹言　。（圖／翻攝自微博）

▲洪堯曾手滑曬出與吳謹言的親密合照　。（圖／翻攝自微博）

吳謹言和洪堯的緋聞一直到2023年都沒有消失，結果到了2024年9月13日，兩人突然在微博公開結婚證，同時傳出吳謹言懷孕五個月的消息。雖然于正否認吳謹言有孕，但吳謹言馬上就被拍到身穿寬鬆連身裙、肚子明顯隆起的樣子；她11月也因外出和老公約會，巨大孕肚完全現形，證明即將升格當媽。

▲▼吳謹言閃婚被瘋傳懷孕5個月。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言和洪堯在9月宣佈結婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼留稿用。2024明星反轉認愛超炸裂。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲2024反轉認愛陸娛情侶檔。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

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