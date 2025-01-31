60萬粉絲樂天女神曾是亞洲小姐！嘎琳超狂背景曝光　火辣身材曝光

記者葉文正／台北報導

今年28歲的「樂天女神」嘎琳，雖然加入樂天女孩啦啦隊（Rakuten Girls）才短短1年，已經是人氣爆旺，名利雙收，臉書與IG合計有60萬粉絲，成長速度相當驚人。擁有亮麗外表的她，其實是選美佳麗出身，曾拿下亞洲小姐亞軍，難怪儀態出眾，她坦承最欣賞的球員是陳晨威，欣賞他奮不顧身的運動精神。

▲樂天女孩嘎琳首度受訪。（圖／記者林敬旻攝）

嘎琳本名胡佳玲，身高167公分，體重42公斤，專長是唱歌，她坦言非常喜歡表演工作，最喜歡蔡依林的歌，她透露：「只要有表演的話，都會唱她的歌，例如〈說愛你〉」，還有李千娜的〈心花開〉。」都是她喜歡的藝人與歌曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘎琳是亞洲小姐亞軍。（圖／嘎琳提供）

嘎琳過去曾經到各地選美賽會征戰，她也分析與啦啦隊的不同：「之前選美算是比較靜態，啦啦隊活動較為動態，那時候在網路看到有報名機會，就一腳踏入了。之前參加亞洲小姐選美，曾獲得亞軍，當時著重的，是展現體態跟美姿美儀，要常常練深蹲，走路必須婀娜多姿，我蠻喜歡選美的氛圍，也交往到選美佳麗好友，之前就曾去韓國找選美認識的好友。」

嘎琳前後選美有3、5年，也選過華裔小姐，只是選美沒有收入，只有獎牌、獎盃與獎品，幸賴家人支持，自己也在網路經營網拍。她說：「家人支持我做任何事，我本身專業是財務金融系，那時候覺得未來金錢很重要，想說學一點知識在投資上，有理財觀念，希望有投資理財的專業知識。」

▲嘎琳承認自己是I人。（圖／記者林敬旻攝）

嘎琳粉絲很多，光IG就有30幾萬，臉書也有20幾萬，合計有60萬粉絲，吸粉速度驚人，她認為是因為有反差：「如果從網路上認識我的粉絲，可能覺得我很高冷。其實我很好親近，發現我的特點後，更多人追蹤，想要一探究竟，不過我有遇過在某間餐廳吃飯時剛好有打卡，粉絲直接跑來找我，在門口迎接我，讓我有點小小受驚。」她透露，嘎琳是本名的台語，怕外國人日韓粉絲不會讀中文字，所以就用這個名稱讓大家好記。

▲嘎琳的超長美腿，讓一旁的女經紀人自嘲「比我命還長」。（圖／記者林敬旻攝）

嘎琳由於外型好，個性也好相處，現在儼然已是樂天頭牌，她也提到自己的使命感：「很謝謝球團給我資源，讓我發光發熱，我的使命感就是帶領團隊，讓球迷粉絲看到啦啦隊有更好的表現。12強比賽時，我跟大家一起應援，看到大家很熱血，希望中華英雄帶來佳績，被世界看見，我很感動，12強總冠軍賽我跳直播派對，眼淚忍不住就一直流下來，我也自費在東京看了兩場比賽，開心中華隊能夠摘下世界冠軍。」

▲嘎琳個人小檔案。（圖／記者葉文正製作）

女神級的嘎琳，認為現在以工作為主，的確有比較欣賞的球員，例如樂天桃猿的外野手陳晨威，是女孩喜歡的球員類型，她形容：「陳晨威在每一場比賽奮不顧身，為了接一個高飛球，還把牆撞破，很認真。藝人的話，我有在追大陸演員丁禹兮，他主演的《永夜星河》蠻高冷，五官也很深邃，喜歡不笑也很高冷的男生，也覺得台灣隊長陳傑憲很帥。」

▲嘎琳坦言現階段以工作為主。（圖／記者林敬旻攝）

嘎琳的業配不少，但提到投資理財，沒想到她很單純，都把錢交給媽媽管理，「以前自己會投資，為了做報告，買宏碁股票，試試看股票，現在都交給娘管理。」她的花費都是在保養品、彩妝與治裝，她透露：「因為皮膚比較敏感，不愛化妝，只是保濕要很充足，否則臉很乾，會起小疹子，臉會呈現蠟黃，也有過敏現象、黑眼圈。醫美的話音波跟電波都有嚐試，主重拉提跟增生，不過電波很痛，才打一槍就哭了，還有索夫波也很痛。」為了愛美真的得忍耐！

▲她把錢都交給媽媽管理。（圖／記者林敬旻攝）

嘎琳跟大家分享養寵物的故事，提到自己的2隻貓咪都是米克斯貓，「養了3年了，黑貓是在路邊撿到的，就收養下來；另一隻養比較久的，是沐妍給的貓咪，小黑貓是流浪貓，一開始會被貓抓傷，但熟了之後，牠們無時無刻都會陪伴你，心情不好也會來蹭你，會跑到你眼前刷存在感，有時還跑到直播鏡頭前跟大家打招呼，已經是生活的一部分。」

▲嘎琳熱愛唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

她坦承自己雖然喜歡表演，其實是很內向的「I人」，活動結束就會往家裡跑，頂多在工作地點附近找餐廳，吃完就回家了，隊上真正會約的女孩大概是熊霓跟沐妍，「我們有革命情感，因我不太會跳舞，有詢問熊霓，有時表演完大家會一起落淚。」私下朋友並不多。