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正宮小三同時懷孕！王瞳《愛的榮耀》反擊渣夫「他被拳擊式圍毆」

記者黃庠棻／台北報導

民視8點檔《愛的榮耀》劇中有高級渣男封號黃冠廷的黃文星，面對秘書林惠潔（李又汝飾）跟正宮太太蔡小葉（王瞳飾）同時發現懷孕，讓他本想兩邊討好卻陷入窘境，成為眾人圍攻的對象。黃文星笑稱「齊人之福是無福消受，還一一被發現成了落水狗」。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲王瞳在《愛的榮耀》被黃文星出軌。（圖／民視提供）

為了讓劇情更具爆發力，《愛的榮耀》特別設計了一場「全員打爆黃文星」的戲碼。黃文星靈機一動，提議加入摔角元素，讓打戲變得更豐富有趣。對手演員王瞳、曾子益、宮美樂紛紛響應，將WWE的經典招式融入其中，讓這場戲充滿了喜感與爆發力。黃文星表示「雖然被打得很慘，也將戲劇張力放到最大，但能和大家一起玩得很開心，覺得很值得。」

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▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲黃文星遭眾人圍毆。（圖／民視提供）

王瞳透露近期拍攝她發現先生黃冠廷（黃文星飾）竟然背叛她，連自己引薦的秘書也都成了他的小三，直呼蔡小葉每場戲都是哭好哭滿，好在演出時都會有令人噴笑的台詞，讓她可以適當地展開笑顏，很謝謝每一個演員，大家情緒都堆疊得很滿，拍攝過程也幾乎沒有NG，讓她演得很過癮，同時王瞳也讚賞黃文星的敬業態度，表示和他對戲很有默契。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲王瞳在《愛的榮耀》被黃文星出軌。（圖／民視提供）

在劇中飾演王瞳弟弟的曾子益，表示全員打爆黃文星那場戲，黃文星丟出了以前摔角頻道WWE的想法，於是大家就開始瘋狂參考裡面的連續技，將暴力與藝術結合，雖然是打戲，但是當下玩得非常過癮也很有成就感，這場戲之後，只要有打戲且適合的地方，他跟黃文星就會加很多摔角的元素在裡面，讓觀眾可以看到眼睛發亮，而不是只有賞巴掌而已，也能看到創新的動作戲。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲黃文星遭眾人圍毆。（圖／民視提供）

劇中將黃文星公主抱的宮美樂，表示跟黃文星討論怎麼揮拳、怎麼打他時，他都逆來順受，感受到他對演出的熱情，相當敬業。她分享自己看王瞳向黃文星攤牌的那場戲，看到她把蔡小葉的不滿都發洩出來，光站在旁邊看她們演出，就讓她覺得很心酸、很心疼，同時大讚兩位前輩的神演技，帶領全場進入他們夫妻世界的情緒裡。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲黃文星遭眾人圍毆。（圖／民視提供）

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