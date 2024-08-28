網瘋傳「孫淑媚隱婚8年還生子」！親上火線9字回應　父母反應曝光

記者田暐瑋／綜合報導

金曲歌后孫淑媚近年跨足戲劇，演技備受肯定，但感情生活仍然無消息，近日卻傳出已經秘婚生子，對於網路瘋傳，她也親上火線回應了。

網路上近日瘋傳孫淑媚的報導，標題為「四十二歲孫淑媚要嫁了，新郎身分曝光太震撼」，引發各界議論，但文中的結婚照卻是她的劇照，更直指她的老公被藏了8年，連兒子都出生了，對此，孫淑媚出面回應，冷靜駁斥：「單身…沒生過小孩，路過……」並附上一個嘆氣的表情符號。

▲孫淑媚。（圖／記者屠惠剛攝）

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事實上，孫淑媚出道以來鮮少傳出緋聞，2014年曾被傳出有一段戀情，卻因太忙和父母反對而告吹，她自曝戀愛次數很少，「手指頭算得出來！我記得高中談過一次戀愛，八九年前長輩有介紹一位男生，有短暫談了1個月的戀愛，但因為她年紀小我5歲，爸媽對於年紀比我小的男生有點擔心，我也覺得交談中價值觀、跟聊不聊得來很重要。」

孫淑媚也坦言現在沒有理想型，媽媽也完全不著急，「我媽都說妳可以不用嫁、不用生小孩，可能她自己走過這條路，應該覺得很苦。」但她坦言很想要小孩，也不排斥凍卵、到國外借精生子，她感慨表示：「我姊姊、弟弟和身邊的朋友同學，他們都是有家庭的人，他們的話題都圍繞在家庭，不是說我跟他們沒有話聊，是會覺得自己好像少了一塊，到這個年紀了可是好像沒有往前的感覺。」

▲孫淑媚。（圖／翻攝自Facebook／孫淑媚）