丁噹感性道謝「17年來一直疼愛」　突當眾向他告白：我愛你

記者蔡琛儀／台北報導

十年沒有在上海舉辦大型演唱會的丁噹，日前帶著自己的新巡迴「夜遊 A Night Tour」演唱會來到上海國家會展中心虹館開唱，更一改大家熟知的情歌天后印象，以火辣的唱跳組曲熱舞開場，給台下滿滿5000名觀眾帶來十足驚喜。

▲丁噹日前在上海開唱。（圖／相信音樂提供）

丁噹不但用熟練的上海話和大家打招呼，為了能在演唱會呈現自己的最佳狀態，還特地早起做了2個小時的有氧訓練，為演唱會準備好充分的體能。而她也準備了一系列經典歌曲，包括〈一個人不可能〉、〈冷血動物〉、〈你為什麼說謊〉、〈猜不透〉等，到新專輯的〈最好不要再遇見你〉、〈跟自己說晚安〉，全場5000人大合唱，讓演唱會秒變巨型KTV包廂。

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演唱會最後，丁噹向歌迷深情告白「謝謝17年你們一直疼我」，她自虧是「不太勤勞的女歌手」，也曾花5年時間去沉澱做一件自己不擅長的事情，即是演音樂劇《搭錯車》，但這17年一路走來一直被疼愛著，「很幸福」。丁噹也特別感謝爸爸在5歲時就訓練自己打桌球，教會她堅強、堅韌、經歷挑戰，更對在場的爸爸大喊「爸爸，愛你唷！」讓父親有些害羞。

▲▼丁噹感謝歌迷17年來一路相伴。（圖／相信音樂提供）

在最後的安可曲〈我愛他〉時，丁噹說：「這首歌送給每一位。不管未來你是一個人，還是兩個人，我們都會幸福。」已經與自己自癒的丁噹，也希望歌迷「祝福自己可以很好」。下一站，丁噹將於9月21日登陸香港開唱，並舉辦簽票會。