Lovelyz出道10周年「將再次相聚」！　新歌巡演計畫時間點曝光

記者張筱涵／綜合報導

韓女團Lovelyz於2021年各自分飛，僅有隊長Baby Soul留在原東家Woollim娛樂，因此團體活動也停滯，不過她們今年3月再次齊聚，掀起熱烈討論，令人驚喜的是，今（28日）傳出將在出道10週年之際重新聚首，並計劃發行新曲，讓粉絲備感期待。

▲Lovelyz傳出將推出紀念10周年新歌和巡演。（圖／翻攝自X／Official_LVLZ）



Lovelyz日前在《玩什麼好呢？》以完整體亮相，時隔3年再次齊聚表演，獲得廣泛好評。據《JTBC NEWS》報導，多位音樂業界人士透露，Lovelyz正在為11月的新曲發行進行準備，並且還計劃舉辦巡演，以紀念這一重要的里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，Lovelyz方相關人士表示，目前仍在與公司討論相關計劃，尚未有確定消息，但新曲發行和巡演的計劃已經引起了廣泛的關注。Lovelyz是由叡仁、Kei、智愛、樹整、美珠、智秀、Jin和Baby Soul組成的8人女團，2014年出道後，以《Ah-Choo》、《Now, We》、《Destiny》、《Hi~》等多首熱門歌曲聞名，這次的回歸將是一個值得期待的重要時刻。

▼Lovelyz在《玩什麼好呢？》重聚。（影片／取自YouTube／놀면 뭐하니?，如遭刪除請見諒）

