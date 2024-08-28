劉謙獲獎無數　低調娶「厲家菜」傳人　含淚退春晚

記者葉文正／台北報導

魔術師劉謙自從出道後，在世界各國獲獎無數，更在亞洲各國受到歡迎，目前定居於北京，據說常常往返兩岸，也曾回台灣治療，他曾在《綜藝大哥大》中說的名言：「接下來，就是見證奇蹟的時刻」令人記憶深刻，不過他2015年娶了「厲家菜」傳人王希怡並沒有任何公開儀式，行事相當低調。

▲劉謙今年曾登上春晚。（圖／翻攝自微博）

2003年，劉謙先是製作衛視中文台魔術表演節目《魔星高照》，並親自擔任該節目主持人，開始家喻戶曉。同年12月，劉謙獲得日本職業魔術協會全體會員票選為「年度最佳外國魔術師」（Magician of the Year）。2007年6月起，他還在中國電視公司綜藝節目《綜藝大哥大》中，固定擔任魔術競技單元「大魔競」（Magic）評審之一，並擔任魔術表演單元《劉謙 Magic Show》主持人，其中以固定台詞「接下來，就是見證奇蹟的時刻」一語成名。

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▲劉謙和王希怡2015年閃婚。（圖／取自王希怡臉書、翻攝自新浪微博）

劉謙不僅活躍於臺灣、中國大陸、日本、歐美各地，多次受邀至世界各地的國際性的魔術師大會，擔任演出嘉賓及專題講座的講師。2012年獲得世界魔術最高獎項—美國好萊塢魔術藝術學院的「年度魔術師獎」，成為歷史上首位獲得此榮譽的華人，與過去的獲獎者大衛·考柏菲、齊格菲與洛伊等並列為當代最傑出的魔術師之一。

劉謙也是第一位受邀至拉斯維加斯及好萊塢魔術城堡演出的亞洲魔術師。美國權威專業魔術雜誌《Magician Magazine》的封面人物專訪中稱他為「當代最知名的魔術師」。2009、2010、2012、2013、2019、2024年六度登上中國中央電視台春節聯歡晚會，在華人世界家喻戶曉。2013年4月，在義大利聖樊尚獲頒歐洲電影及藝術界歷史最悠久的獎項-「Grolla d'oro（格羅拉魔術大師金獎Golden Grolla Award-Master of Magician)」

2015年5月，劉謙在微博公布結婚照，太太王希怡1986年出生，是大陸知名女模特兒，也是厲家菜第三代傳人，家族在全球擁有多家餐廳。當時陸媒報導，經紀人證實劉謙確實已經領證結婚，女方正是王希怡。但問到兩人何時領結婚證，他僅表示不方便代藝人答覆私事，只說是近日，可見他的行事低調。

而劉謙今年相隔5年再登上央視春晚，然而在進行魔術表演時卻意外出包，掀起觀眾熱議，更遭爆劉謙結束後含淚離去，恐怕以後再也無法參加春晚了。之後劉謙在三個月後罕見回應此事，高EQ表示：「本來就不可能每一個人都成功。」如今傳出罹病消息，也令人不勝感慨。