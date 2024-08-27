《六人行》30週年馬拉松式播映！　柯林法洛《企鵝人》上線倒數

記者黃庠棻／台北報導

OTT平台HBO GO 9月推出多部作品，觀眾可以觀賞《瑞克和莫蒂：日本動畫》全新集數、《City of God: The Fight Rages On》的最終集、以及克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）領銜主演的反烏托邦驚悚片《帝國浩劫：美國內戰》，精彩內容不停歇。

▲柯林法洛主演《企鵝人》即將上線。（圖／ HBO GO提供）

HBO GO即將上線原創影集《企鵝人》，將於9月20日開播，這部共八集有限影集的後續新集數將自9月30日起，每週一上線。此 DC Studios 作品延續電影製片人麥特李維斯（Matt Reeves）的史詩《蝙蝠俠》犯罪系列，並由柯林法洛（Colin Farrell）、克莉絲汀米利歐提（Cristin Milioti）、Rhenzy Feliz、麥可凱利（Michael Kelly）等陣容領銜主演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯林法洛主演《企鵝人》即將上線。（圖／ HBO GO提供）

電影《帝國浩劫：美國內戰》由製片人亞力克斯嘉蘭（Alex Garland）推出，描述在反烏托邦的未來美國，一支隨軍記者團隊在反叛勢力攻陷白宮前與時間賽跑，急速趕往華盛頓特區。由克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）、華格納莫拉（Wagner Moura）、卡莉史派妮（Cailee Spaeny）、史蒂芬麥金利亨德森（Stephen McKinley Henderson）、水野索諾亞（Sonoya Mizuno）與尼克奧佛曼（Nick Offerman）領銜主演。將在9月14日於HBO GO上線。

▲《帝國浩劫：美國內戰》。（圖／ HBO GO提供）

此外，HBO GO為了一同歡慶《六人行》30周年，推出馬拉松式播映，將在9月2日至9月30日，每週一至週五晚上7點20分播出，引起鐵粉高度期待。

▲《六人行》30週年馬拉松式播映。（圖／ HBO GO提供）