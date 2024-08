《六人行》30週年馬拉松式播映！　柯林法洛《企鵝人》上線倒數

記者黃庠棻/台北報導

OTT平台HBO GO 9月推出多部作品,觀眾可以觀賞《瑞克和莫蒂:日本動畫》全新集數、《City of God: The Fight Rages On》的最終集、以及克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)領銜主演的反烏托邦驚悚片《帝國浩劫:美國內戰》,精彩內容不停歇。

▲柯林法洛主演《企鵝人》即將上線。(圖/ HBO GO提供)

HBO GO即將上線原創影集《企鵝人》,將於9月20日開播,這部共八集有限影集的後續新集數將自9月30日起,每週一上線。此 DC Studios 作品延續電影製片人麥特李維斯(Matt Reeves)的史詩《蝙蝠俠》犯罪系列,並由柯林法洛(Colin Farrell)、克莉絲汀米利歐提(Cristin Milioti)、Rhenzy Feliz、麥可凱利(Michael Kelly)等陣容領銜主演。

▲柯林法洛主演《企鵝人》即將上線。(圖/ HBO GO提供)

電影《帝國浩劫:美國內戰》由製片人亞力克斯嘉蘭(Alex Garland)推出,描述在反烏托邦的未來美國,一支隨軍記者團隊在反叛勢力攻陷白宮前與時間賽跑,急速趕往華盛頓特區。由克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)、華格納莫拉(Wagner Moura)、卡莉史派妮(Cailee Spaeny)、史蒂芬麥金利亨德森(Stephen McKinley Henderson)、水野索諾亞(Sonoya Mizuno)與尼克奧佛曼(Nick Offerman)領銜主演。將在9月14日於HBO GO上線。

▲《帝國浩劫:美國內戰》。(圖/ HBO GO提供)

此外,HBO GO為了一同歡慶《六人行》30周年,推出馬拉松式播映,將在9月2日至9月30日,每週一至週五晚上7點20分播出,引起鐵粉高度期待。

▲《六人行》30週年馬拉松式播映。(圖/ HBO GO提供)