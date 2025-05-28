蔡允潔卸貨倒數「體力越來越差」　遛娃擠不出笑容：不是不愛小孩

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年宣布結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第2胎兒子，距離生產剩下一個多月的她，最近發文坦言感到體力越來越差，同時也幽默表示：「如果看到我在遛小孩，但沒有笑容，請理解不是我不愛小孩喔！」

▲蔡允潔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔表示，隨著預產期將近，她覺得身體狀況明顯下滑，體力也逐漸吃緊。她特別分享在女兒連假期間，照顧小孩的過程，坦言三天連續高強度陪玩讓她幾乎撐不下去，「體力真的有點無法負荷，到最後一天，真的連笑容都擠不出來了。如果看到我在遛小孩，但沒有笑容，請理解不是我不愛小孩喔！」貼文曝光後，吸引大批網友留言表示「辛苦了」、「就快解脫了」、「加油，媽媽的偉大。」

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事實上，蔡允潔日前才發文透露，隨著生產進入倒數，自己感到既期待又擔心，「最近扛著我的肚子，我都覺得好像隨時會生產，因為肚子好大！！也常常覺得他在門口敲門。」她坦言現在已不敢再出國旅遊，同時也笑說身邊有朋友好心提醒她：「沒有個兩、三百萬，千萬不要冒險！」，因此目前決定乖乖地先留在台灣安胎待產，「在國外生小孩聽說超貴的。」