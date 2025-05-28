ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」
「身邊最多工具人」星座Top 3
休傑克曼遭前妻踢爆「婚內出軌」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范成章 家寧 崔廷宇 愷樂 劉畊宏 琳妲 賈靜雯

蔡允潔卸貨倒數「體力越來越差」　遛娃擠不出笑容：不是不愛小孩

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年宣布結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第2胎兒子，距離生產剩下一個多月的她，最近發文坦言感到體力越來越差，同時也幽默表示：「如果看到我在遛小孩，但沒有笑容，請理解不是我不愛小孩喔！」

▲蔡允潔。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

▲蔡允潔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔表示，隨著預產期將近，她覺得身體狀況明顯下滑，體力也逐漸吃緊。她特別分享在女兒連假期間，照顧小孩的過程，坦言三天連續高強度陪玩讓她幾乎撐不下去，「體力真的有點無法負荷，到最後一天，真的連笑容都擠不出來了。如果看到我在遛小孩，但沒有笑容，請理解不是我不愛小孩喔！」貼文曝光後，吸引大批網友留言表示「辛苦了」、「就快解脫了」、「加油，媽媽的偉大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，蔡允潔日前才發文透露，隨著生產進入倒數，自己感到既期待又擔心，「最近扛著我的肚子，我都覺得好像隨時會生產，因為肚子好大！！也常常覺得他在門口敲門。」她坦言現在已不敢再出國旅遊，同時也笑說身邊有朋友好心提醒她：「沒有個兩、三百萬，千萬不要冒險！」，因此目前決定乖乖地先留在台灣安胎待產，「在國外生小孩聽說超貴的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡允潔結婚懷孕

推薦閱讀

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲揭內幕

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲揭內幕

2小時前

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　「願意《炎上》同台」吐實情：私下不會來往

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　「願意《炎上》同台」吐實情：私下不會來往

5小時前

出道4年女偶像本城花「下海轉戰AV界」！　AV達人讚：值得專屬合約

出道4年女偶像本城花「下海轉戰AV界」！　AV達人讚：值得專屬合約

5小時前

驚悚人肉餵鯊秀！《鯊人魔》女子被囚船艙綁吊　緩降入血海成鯊魚大餐

驚悚人肉餵鯊秀！《鯊人魔》女子被囚船艙綁吊　緩降入血海成鯊魚大餐

4小時前

休傑克曼遭前妻踢爆婚內出軌！　「27年姐弟戀」破局內幕曝：背叛是深深傷口

休傑克曼遭前妻踢爆婚內出軌！　「27年姐弟戀」破局內幕曝：背叛是深深傷口

5小時前

Andy法院舉證恐陷困境！　放火分析家寧扣電腦手段：這很噁欸

Andy法院舉證恐陷困境！　放火分析家寧扣電腦手段：這很噁欸

5小時前

蔡阿嘎擬反擊五劇本「讓Andy翻車」！　幽默神還原喊話：+0我們挺妳

蔡阿嘎擬反擊五劇本「讓Andy翻車」！　幽默神還原喊話：+0我們挺妳

9小時前

才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相

才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相

17小時前

家寧男閨蜜公開徵友9條件　「被爆花別人錢出國」親回應揭真相

家寧男閨蜜公開徵友9條件　「被爆花別人錢出國」親回應揭真相

3小時前

潔哥實測問老公「願意給我25萬出國嗎」　他回答被網讚：逃過一劫

潔哥實測問老公「願意給我25萬出國嗎」　他回答被網讚：逃過一劫

2小時前

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗…網：沒去的很幸運

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗…網：沒去的很幸運

1小時前

「中職最正MC」否認偷吃富商　IG急上火線喊冤：不是我！

「中職最正MC」否認偷吃富商　IG急上火線喊冤：不是我！

5小時前

熱門影音

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容
林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起
陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」

陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」
李千娜「快閃納豆婚禮」道歉　原因曝光：要去幫兒子洗澡

李千娜「快閃納豆婚禮」道歉　原因曝光：要去幫兒子洗澡
舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家
【把我當工具人】Andy認「感情黑料」！反控家寧先到男人家過夜

【把我當工具人】Andy認「感情黑料」！反控家寧先到男人家過夜
依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉
【講點人話好不好】Andy遭影射「把錢拿走」！拍片反擊怒轟家寧

【講點人話好不好】Andy遭影射「把錢拿走」！拍片反擊怒轟家寧
Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD
陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

《96分鐘》預告

《96分鐘》預告

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

林俊傑演出中途「上救護車治療」！　重病撐完2場演唱會...愧疚致歉

林俊傑演出中途「上救護車治療」！　重病撐完2場演唱會...愧疚致歉

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

田馥甄小巡演無預警「萬里改埔里」　遺憾難過：盡心盡力，無法盡如人意

田馥甄小巡演無預警「萬里改埔里」　遺憾難過：盡心盡力，無法盡如人意

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

賈永婕世壯運水球奪金牌　老公到場加油..她累喊：快斷氣

賈永婕世壯運水球奪金牌　老公到場加油..她累喊：快斷氣

曾沛慈「和老公約天堂見」太健忘被虧　積極不避孕..曾問：不當爸爸會遺憾嗎？

曾沛慈「和老公約天堂見」太健忘被虧　積極不避孕..曾問：不當爸爸會遺憾嗎？

BLACKPINK確定來台灣！　10月高雄世運連唱2天

BLACKPINK確定來台灣！　10月高雄世運連唱2天

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

看更多

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前30

蔡允潔卸貨倒數「體力越來越差」　遛娃擠不出笑容：不是不愛小孩

1小時前1

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗…網：沒去的很幸運

2小時前1018

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲揭內幕

2小時前63

潔哥實測問老公「願意給我25萬出國嗎」　他回答被網讚：逃過一劫

3小時前72

房思瑜挑戰世壯運「連奪2面銀牌」！　曝賽前緊張失眠：跑起步很暈

3小時前75

家寧男閨蜜公開徵友9條件　「被爆花別人錢出國」親回應揭真相

4小時前40

蘇心甯遭前閨蜜爆料「偷臭王思佳」　火力全開反擊：黑函爆料臭俗辣

4小時前83

驚悚人肉餵鯊秀！《鯊人魔》女子被囚船艙綁吊　緩降入血海成鯊魚大餐

4小時前50

房時爀涉HYBE上市詐欺遭調查！　「騙投資者賣股撈95億」恐入獄

4小時前30

狂吸3.3億！《罪人》麥可B喬丹雙胞胎打吸血鬼　「超怕假血漿」劇組緊急開會

讀者迴響

熱門新聞

  1. 4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲揭內幕
    2小時前2018
  2. 鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　「願意《炎上》同台」吐實情：私下不會來往
    5小時前3414
  3. 出道4年女偶像本城花「下海轉戰AV界」！　AV達人讚：值得專屬合約
    5小時前64
  4. 驚悚人肉餵鯊秀！《鯊人魔》女子被囚船艙綁吊　緩降入血海成鯊魚大餐
    4小時前163
  5. 休傑克曼遭前妻踢爆婚內出軌！　「27年姐弟戀」破局內幕曝：背叛是深深傷口
    5小時前61
  6. Andy法院舉證恐陷困境！　放火分析家寧扣電腦手段：這很噁欸
    5小時前146
  7. 蔡阿嘎擬反擊五劇本「讓Andy翻車」！　幽默神還原喊話：+0我們挺妳
    9小時前5228
  8. 才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相
    17小時前3842
  9. 家寧男閨蜜公開徵友9條件　「被爆花別人錢出國」親回應揭真相
    3小時前145
  10. 潔哥實測問老公「願意給我25萬出國嗎」　他回答被網讚：逃過一劫
    2小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合