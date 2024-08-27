ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張瑞夫與曹芯瑜首見面就交換口水　Sandy喊話「不要把我們當笨蛋」

記者葉文正／台北報導

《萌寵明星粗乃玩》亦凱與凱玲的配對大受好評，迅速成為網友熱議的焦點，已開啟同居生活，這對CP因種種小事摩擦，關係即將生變。當凱玲駕車與亦凱獨自外出，亦凱全程碎唸不止，更說道：「我載人會比較注意舒適感，妳別只想著踩油門」，此話一出瞬間引起凱玲反感冷回：「所以你在說我開車不舒適？」車內氣氛降至冰點。

▲凱玲(左)撩男手段驚人，時常呈現S型姿態。（圖／TVBS）

▲凱玲(左)撩男手段驚人，時常呈現S型姿態。（圖／TVBS）

而亦凱的碎唸也讓Sandy直搖頭吐槽：「你可以很懂，但不要把我們當笨蛋」。凱玲的反應也讓溫妮大讚：「男生這種行為真的無法接受，凱玲直接的反應我很喜歡」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲凱玲(左)撩男手段驚人，時常呈現S型姿態。（圖／TVBS）

▲阿本(左起)、溫妮、Sandy對於地雷行為一陣驚呼。（圖／TVBS）

「宇宙發電機」凱玲靠驚人撩男手段成為網友話題討論，甚至因永遠保持S型站姿引起Sandy驚嘆：「這是自然的人類平時會有的狀態嗎？」各種女神操作意外成為節目必看亮點。

凱玲逐漸成為全場焦點，女嘉賓百芸屢遭冷落的種種情形，更因博雄始終忽略初次配對對象百芸的舉動，讓觀察室眾人為百芸大抱不平，阿本崩潰表示：「我要哭了，原本還想幫他們說話，但男生這樣的失禮行為真的無法原諒！」也讓Sandy極度反感直言：「我現在最討厭博雄了」。

溫妮則緩和氣氛表示：「或許男嘉賓的行為雖然過於坦率，但至少不會讓人留下錯誤期待」，一系列事件引發節目內容高潮迭起，再次展現男女嘉賓們在面對感情的真實反應，也讓觀眾期待各對情侶間的戀情發展。

張瑞夫與曹芯瑜正式展開的約會行程。先前Sandy曾提問兩人認為見面幾次後可以共吃一支冰淇淋，張瑞夫回答三次，而曹芯瑜則半開玩笑表示十八次。然而當兩人來到甜點店時，曹芯瑜大方與張瑞夫分享自己碗裡的甜點，初見面便交換口水的大型雙標現場引起觀察室一陣尖叫，阿本搞笑調侃：「今天只是第一次見面哦」，可見張瑞夫魅力不凡，Sandy 也大讚：「瑞夫有讓人感到穩定的魔力」，高評價也讓人期待後續張瑞夫與其他小屋內嘉賓們見面的互動。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

40秒內擺出100個POSE　上萬網友跪了：不跳機械舞太浪費

推薦閱讀

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼：神經確實很大條

謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼：神經確實很大條

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神…釣出本尊

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神…釣出本尊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張瑞夫, 曹芯瑜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Coldplay主唱自爆新歌《We Pray》創作靈感來自台灣！
  2. 烏國演員卡西亞諾夫戰死前線！得年27歲　藝文界悲痛哀悼
  3. 未成年偶像遭傳「演唱會後緊急送醫」　TFBOYS經紀公司發聲澄清
  4. 陳勢安站鹽湖拍MV超毛！　安撫駱駝有一套
  5. 2024華語片TOP10一次看！　《角頭》、《鬼才之道》全上榜
  6. 專訪／台泰BL男神CP信義區大方約會　180cm↑太顯眼「路人狂回頭」
  7. 席惟倫爆喜訊新身份曝光！　甜美分享「愛情開始萌芽」
  8. 梁文音歐洲度假一半突PO文「遺憾」　親曝原因：是愛情的如常
  9. 黃霆睿、琳誼拍MV笑場　他爆：沒戲份就跑去買鹹酥雞
  10. 不是精選輯！綠洲合唱團宣佈重組　「諾爾和解連恩」巡演2025開跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366