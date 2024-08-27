張瑞夫與曹芯瑜首見面就交換口水　Sandy喊話「不要把我們當笨蛋」

記者葉文正／台北報導

《萌寵明星粗乃玩》亦凱與凱玲的配對大受好評，迅速成為網友熱議的焦點，已開啟同居生活，這對CP因種種小事摩擦，關係即將生變。當凱玲駕車與亦凱獨自外出，亦凱全程碎唸不止，更說道：「我載人會比較注意舒適感，妳別只想著踩油門」，此話一出瞬間引起凱玲反感冷回：「所以你在說我開車不舒適？」車內氣氛降至冰點。

▲凱玲(左)撩男手段驚人，時常呈現S型姿態。（圖／TVBS）

而亦凱的碎唸也讓Sandy直搖頭吐槽：「你可以很懂，但不要把我們當笨蛋」。凱玲的反應也讓溫妮大讚：「男生這種行為真的無法接受，凱玲直接的反應我很喜歡」。

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▲阿本(左起)、溫妮、Sandy對於地雷行為一陣驚呼。（圖／TVBS）



「宇宙發電機」凱玲靠驚人撩男手段成為網友話題討論，甚至因永遠保持S型站姿引起Sandy驚嘆：「這是自然的人類平時會有的狀態嗎？」各種女神操作意外成為節目必看亮點。

凱玲逐漸成為全場焦點，女嘉賓百芸屢遭冷落的種種情形，更因博雄始終忽略初次配對對象百芸的舉動，讓觀察室眾人為百芸大抱不平，阿本崩潰表示：「我要哭了，原本還想幫他們說話，但男生這樣的失禮行為真的無法原諒！」也讓Sandy極度反感直言：「我現在最討厭博雄了」。

溫妮則緩和氣氛表示：「或許男嘉賓的行為雖然過於坦率，但至少不會讓人留下錯誤期待」，一系列事件引發節目內容高潮迭起，再次展現男女嘉賓們在面對感情的真實反應，也讓觀眾期待各對情侶間的戀情發展。



張瑞夫與曹芯瑜正式展開的約會行程。先前Sandy曾提問兩人認為見面幾次後可以共吃一支冰淇淋，張瑞夫回答三次，而曹芯瑜則半開玩笑表示十八次。然而當兩人來到甜點店時，曹芯瑜大方與張瑞夫分享自己碗裡的甜點，初見面便交換口水的大型雙標現場引起觀察室一陣尖叫，阿本搞笑調侃：「今天只是第一次見面哦」，可見張瑞夫魅力不凡，Sandy 也大讚：「瑞夫有讓人感到穩定的魔力」，高評價也讓人期待後續張瑞夫與其他小屋內嘉賓們見面的互動。