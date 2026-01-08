何妤玟高燒39度「白血球僅剩1千」！昔急住院搶命 聽愛女1句話淚崩

記者潘慧中／綜合報導

何妤玟日前在《醫學大聯盟》透露，之前因原生家庭壓力與超負荷的工作行程，導致免疫系統全面崩潰，不僅高燒39度不退，肝指數更一度飆升至800多，白血球降到僅剩1000多，甚至被醫生要求不准出院，必須留院觀察8天，「我是那種心裡有事會影響到身體的。」

▲何妤玟的身體深受心理狀態影響。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



何妤玟透露，病發前一週她的行程極度緊湊，除了連續3天熬夜練舞到凌晨兩、三點，接著又頂著生理期不適上山下海拍攝寫真年曆。她當時以為身體各處疼痛只是乳酸堆積，甚至每天吃3顆普拿疼緩解，直到高燒不退，她才意識到並非單純的疲累，趕緊前往急診。

▲何妤玟分享病發當周的行程。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



進入急診室後，醫師在初步抽血檢查後便發出「不准出去」的禁令，何妤玟被告知白血球與肝指數異常，甚至差點要住進隔離病房。她在醫院獨自住了8天，卻一度「驗不出來是什麼病」。

▲何妤玟被醫生要求必須住院觀察。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



最令何妤玟感到恐懼的，是住院前幾天一般常態疾病如B肝、C肝皆呈陰性，導致醫療團隊必須針對白血病、紅斑性狼瘡、風濕性關節炎等疾病進行細查，「最後一天要抽八管血」，讓她越來越忐忑不安，數度在醫院崩潰大哭。

▲▼何妤玟聽到女兒的話就忍不住淚崩了。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



在過程中，女兒的暖心回應成為何妤玟最感動的回憶。當女兒得知白血病可能需要捐贈骨髓時，主動表示願意救她，「胖的人最適合捐骨髓了，我身體很好，我很胖，我一定可以救妳」。經歷這場大病後，也讓她更加注重健康管理。