村上春樹改編作品很難演 　西島秀俊仍樂意挑戰

▲西島秀俊在金馬的電影大師課內容，很真實也真誠。他說，當演員一定會不安，也沒有演員能逃離這種不安。但再不安，做好決定後，就要貫徹實現。

圖文／鏡週刊

演出《最親愛的陌生人》男主角賢治，問西島秀俊，若他是賢治的朋友，會想給對方什麼建議？西島秀俊直說這問題好難呀，不過仍以他坦誠溫暖的雙眼說：「我會跟他說，祕密無法永遠藏在心中，若要維持一段健康的關係，必須面對現實，去溝通。不然，總有一天，你還是會被這個祕密壓垮。」

他自然有他接近角色的方法。西島秀俊在金馬的電影大師課，曾經透露他如何準備角色。他習慣拜訪相關人士，注意對方的包包及身邊物品，甚至問對方喜歡吃什麼，若到別人辦公室，他會去看最凌亂的那一張桌子。在《最親愛的陌生人》中，西島秀俊演出的賢治一角，是研究建築的學者，他當然也去造訪了建築師，去理解相關職業人士的樣貌。

▲好奇西島秀俊擅長廚藝嗎？他說不是那麼拿手。「演過廚師角色，簡單的東西還算會做。在國外拍戲時，會習慣自己煮，因為煮東西也會讓人放鬆心情。煮的都是一些很日常的菜，像是烤魚、咖哩飯……」

電影中西島秀俊與桂綸鎂飾演的夫妻來自不同國家，就算以英語交談，巴別塔的困境仍然存在，如同隔著數道玻璃牆。西島秀俊說，「不用母語表演，其實有著沒有辦法完整表達自己的意思的時刻，因為準備期、拍攝時我們也一直在國外，我有特別意識到這個狀態，自己在異地是屬於少數族群，然後把這樣的心境，也放進賢治這角色裡面。」

表演，肯定也是一種語言的選擇。有時，西島秀俊選擇的語言與觀眾有關。他在回答影迷提問曾提到，因為《昨日的美食》是深夜劇，他思及，那是觀眾疲憊一天後為了放鬆而看，於是他選擇的表演語言是，讓大家看到時覺得很溫暖、很幸福。

▲《昨日的美食》除了兩季劇集，也有電影版，西島秀俊以溫暖的廚藝與笑容，詮釋中年同志的日常。（圖／車庫提供）

是那樣不同風格的語句與樂音。西島秀俊曾在村上春樹小說改編的電影《東尼瀧谷》擔任旁白。電影《在車上》，他可以用極少表情，詮釋村上筆下那個在創痛中守住自我之核的人。身為村上春樹書迷，西島秀俊表示：「說實在，要演出村上春樹小說中的角色非常困難。但之後如果有類似機會的話，我仍樂意挑戰，」但仍不免有點苦惱說：「只是也依然會感到害怕……」

在各種角色之後，他會怎麼回到自己呢？西島秀俊說著，他在東京近郊山上有棟小木屋，「我會去那裡放空，劈柴、做料理，也會躺在地上看星空。」當然，一定也不忘吃甜點的吧。



