獨家／啦啦隊女神是福州包千金！
曖昧退流行？2026約會關鍵詞曝光
米倉涼子涉毒！男友驚傳「人間蒸發」
Summer揪台下舉杯告別爸爸林光寧！　蕭敬騰獻唱西洋老歌逼哭全場

▲▼ Summer致詞 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ Summer致詞 。（圖／記者徐文彬攝）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）的岳父、資深藝人林光寧，去年9月因肺部細菌感染住院並一度插管治療，原本病況穩定出院，未料之後再度住院，上月13日不敵病魔離世，享年75歲，今（8 日）於二殯「景明廳」舉辦告別式，稍早老蕭和Summer也哀痛現身家祭，在追思會上，Summer也強忍哀痛上台致詞，Summer表示，爸爸是一個「年輕頑皮、非典型」的父親，家中雖非富裕，但爸爸總是富養她長大，也以幽默方式教導孩子。

▲Summer細數對爸爸的思念 。（圖／記者徐文彬攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Summer細數對爸爸的思念 。（圖／記者徐文彬攝）

她回憶，「我們會一起去喝酒、跳舞、走跳。」有一次在美國唸書遇到困難，她打電話給爸爸，他說：「沒關係啊，你以後又沒有要英文演講。」並補充說：「你去問教授帳號，我等下打錢給他。」她和爸爸當下一起笑了出來，「他喜歡用這種方式教我們，所以到現在，我跟弟弟常常還是幼稚的，不太像大人。」

談及對父親的思念，Summer說：「這幾天，只要聞到食物的氣味或聽到音樂，很多畫面都會浮現，我一下哭，一下笑。」張小燕姐問她：「好點沒？」她回答：「還好，我一下哭一下又笑的。」張小燕說：「是這樣的。」她也說：「只要想到爸爸，我會刻意轉移注意力，不想讓他看到我難受，因為爸爸覺得我是最堅強的。如果連我都承受不了，他會放心不下。」

Summer回顧去年九月父親住進加護病房的經過，她說：「那一刻突然明白，天大的事情什麼都微不足道了。」家人每天輪流搶著去醫院探視爸爸，「弟弟知道我想進去，我知道他想進去，我們一心只想爸爸不要受折磨。」雖然爸爸無法起身、無法進食，「但我們全家都好開心，充滿希望。」她回憶：「每天在病房跳舞、胡說八道，彩衣娛親的畫面真的發生，家裡買了所有新的東西，等待他回家。」Summer感謝爸爸的努力，「他讓我們全家凝聚、和解，只剩下滿滿為彼此著想的溫暖和團結。」

▲▼ 蕭敬騰獻唱西洋老歌給林光寧 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 蕭敬騰獻唱西洋老歌給林光寧 。（圖／記者徐文彬攝）

她提到，原本想低調處理告別式，但回想過去七、八年，即使爸爸口條不好、坐在輪椅上，他仍每天說：「我要開節目。」Summer說爸爸曾說：「他最得意的事情就是拿麥克風站在台上，聽觀眾掌聲和笑聲是一件快樂的事情。」也教會她和弟弟對工作的熱情，面對生活保持樂觀。

最後Summer表示：「爸爸年輕時玩樂團，我聽的很多西洋音樂都是受爸爸影響。」也請蕭敬騰演唱英文老歌《Green Green Grass of Home》，「獻給爸爸，也獻給在場的親友。」唱畢，Summer邀請全場舉杯敬爸爸一杯，場面哀戚又充滿溫暖。

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

